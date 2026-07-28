Công trình 'thần tốc' của Việt Nam rực sáng đón dấu mốc đặc biệt, sẵn sàng đón VVIP thế giới vào năm 2027

Sáng 27/7, thời tiết tại Phú Quốc đã không thuận lợi cho một sự kiện được chờ đợi từ lâu. Mưa lớn đổ xuống công trường, tầm nhìn trên đường cất hạ cánh số 2 Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc có lúc bị thu hẹp đáng kể. Nhưng đúng như kế hoạch đã định, chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên trên đường băng mới vẫn được thực hiện, lần lượt kiểm tra từng hệ thống thiết bị dẫn đường vừa hoàn thiện.

Theo kế hoạch bay ngày 27/7, tàu bay kiểm tra, hiệu chuẩn - dòng Beechcraft B300 King Air 350ER thuộc họ King Air 300 series, quốc tịch Cộng hòa Séc, số đăng ký OK-ANS, số hiệu chuyến bay CBA35, được vận hành bởi tổ bay hỗn hợp gồm thành viên Việt Nam và Séc - khởi hành từ Cảng Hàng không Cần Thơ, bay ra Phú Quốc để thực hiện tiếp cận đầu 28R, kiểm tra và hiệu chuẩn hệ thống ILS/DME, hệ thống đèn tiếp cận cùng hệ thống đèn PAPI tại đầu 28R.

Theo ghi nhận, ca bay đầu tiên cất cánh từ đường băng số 1 lúc 6h23, hạ cánh lúc 9h56; ca bay lần hai cất cánh lúc 13h06, hạ cánh lúc 15h29, với bài bay hình rẻ quạt khu vực đầu đường cất hạ cánh cùng nhiều bài bay khác để đo đạc tín hiệu ở nhiều góc độ tiếp cận khác nhau.

Lý giải vì sao chuyến bay vẫn có thể diễn ra an toàn giữa thời tiết bất lợi, ông Võ Hữu Trí, Đài trưởng Đài kiểm soát không lưu Phú Quốc, cho biết điều kiện thời tiết tại đây thường diễn biến rất nhanh, đặc biệt vào mùa mưa hay xuất hiện giông và giảm tầm nhìn.

"Việc đưa hệ thống dẫn đường chính xác ILS/DME cùng hệ thống đèn tiếp cận, đèn đường cất hạ cánh mới vào hoạt động giúp nâng cao khả năng an toàn khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc", ông nói.

Ít ai hình dung được rằng, cách đây chỉ 8 tháng, nơi đây còn là một công trường ngổn ngang giữa nắng gió biển đảo. Vậy mà hôm nay, đường cất hạ cánh dài 3.300 m, rộng 45 m đã sẵn sàng đón những chuyến bay đầu tiên - về đích sớm hơn kế hoạch đề ra ban đầu. Đó là lý do giới chuyên gia hàng không gọi đây là một cột mốc "chưa từng có tiền lệ" trong lịch sử xây dựng hạ tầng hàng không Việt Nam.

Vượt qua “thách thức chưa từng có” ở sân bay Phú Quốc Chứng kiến chuyến bay hiệu chuẩn cất cánh giữa tiết trời mưa và âm u, ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời, Tập đoàn Sun Group), không giấu được sự xúc động. Ông nhấn mạnh đây là một sự kiện, một dấu mốc rất quan trọng, khẳng định năng lực triển khai và bảo đảm đúng tiến độ theo cam kết mà Sun Group đã đặt ra để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo ông Quân, điều khiến dấu mốc này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở tốc độ, mà còn ở bối cảnh thực hiện: "Toàn bộ quá trình thi công diễn ra trong lúc Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc vẫn phải duy trì khai thác liên tục, giữa giai đoạn sản lượng chuyến bay tăng trưởng mạnh chưa từng có. Dự án có khối lượng thi công rất lớn, yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt và phạm vi thi công nằm sát khu vực khai thác. Vì vậy, thách thức không chỉ là đẩy nhanh tiến độ mà còn phải đồng thời kiểm soát bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và duy trì hoạt động bay thông suốt trong suốt quá trình triển khai", ông chia sẻ.

Với ông Quân, “việc vừa thi công vừa khai thác an toàn, liên tục như vậy cũng là một thách thức chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan - từ nhà thầu xây dựng, đơn vị lắp đặt thiết bị dẫn đường, đến lực lượng kiểm soát không lưu trực tiếp điều hành chuyến bay hiệu chuẩn ngay trong điều kiện thời tiết bất lợi của buổi sáng hôm nay”.

Nhìn xa hơn cột mốc của ngày hôm nay, ông Quân cho biết ngay sau khi hoàn tất bay hiệu chuẩn và các thủ tục theo quy định, đường cất hạ cánh số 2 sẽ sớm được đưa vào khai thác 24/24 - bảo đảm việc vận chuyển và đón khách tới Phú Quốc liên tục, thông suốt, trong bối cảnh số lượng chuyến bay ngày một tăng cao và mùa cao điểm du lịch cuối năm cũng đang rất gần.

Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết trước khi Phú Quốc chính thức bước vào vai trò cửa ngõ hàng không phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 - sự kiện đối ngoại quan trọng bậc nhất mà đảo Ngọc từng được lựa chọn tổ chức.

Với ông Quân, thành công của ngày hôm nay không chỉ là kết quả của riêng đội ngũ thi công, mà còn là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư, các bộ, ngành, địa phương và toàn bộ hệ thống vận hành tại Cảng - những người đã cùng nhau biến một mục tiêu tưởng chừng khó khả thi về tiến độ thành một dấu mốc có thật, ngay giữa một buổi sáng mưa lớn của ngày cuối tháng 7.