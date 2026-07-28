Sau 7 tháng, một khu kinh tế đã thu hút 6,2 tỷ USD vốn đầu tư, quy tụ cùng lúc dự án VinMetal, VinFast, LNG Vũng Áng III với tổng quy mô hơn 140.000 tỷ đồng

Sự hiện diện của nhiều dự án quy mô lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút và cấp mới 10 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký quy đổi là 6,2 tỷ USD. Các dự án trọng điểm được ghi nhận bao gồm: Nhà máy sản xuất thép VinMetal với quy mô gần 80.000 tỷ đồng, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III hơn 51.400 tỷ đồng và Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast với quy mô hơn 13.000 tỷ đồng.

Thông tin trên được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh thông tin tại buổi đánh giá toàn diện công tác quản lý Nhà nước và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng, được tổ chức sáng 27/7.

Cũng theo thông tin tại buổi làm việc, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Khu kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 53.280 tỷ đồng, đóng góp khoảng 56% tổng thu ngân sách toàn tỉnh.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng đạt nhiều kết quả tích cực, tiêu biểu như Dự án Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 863,3ha trên tổng số 964ha; Dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast đã hoàn thiện xong các thủ tục và chính thức đi vào vận hành từ tháng 4.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh)

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông tin, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình phát triển Khu kinh tế Vũng Áng đang đối mặt với không ít khó khăn. Theo đó, việc xử lý các dự án tồn đọng chậm tiến độ vẫn gặp nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý và sự phối hợp của nhà đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ; việc quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Một khó khăn khác cũng được chỉ ra là hạ tầng kỹ thuật và nguồn cung vật liệu cũng đang là bài toán khó đòi hỏi các cấp ngành phải sớm tháo gỡ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, "điểm nghẽn" trong quá trình triển khai các dự án; đề xuất nhiều giải pháp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự, quy hoạch các khu tái định cư, khơi thông nguồn cung vật liệu, hoàn thiện hạ tầng điện, nước và tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, nhằm phát triển Khu kinh tế Vũng Áng trong thời gian tới.

Cần tạo bước đột phá trong phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng

Tại cuộc họp, ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sau nhiều năm phát triển, Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, là cực tăng trưởng mới của tỉnh với sự hiện diện của nhiều dự án quy mô lớn. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn nhiều "điểm nghẽn" về mặt bằng, hạ tầng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn nữa.

Trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi các đơn vị phải chuyển mạnh từ tư duy, định hướng sang hành động cụ thể, quyết liệt và hiệu quả để tạo bước đột phá trong phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng.

Để tạo đà bứt phá, ông Định giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, đặc biệt chú trọng tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án một cách đồng bộ. Các sở, ngành cần bám sát quá trình triển khai để kịp thời tham mưu giải quyết các khó khăn phát sinh, tránh kéo dài thời gian do đánh giá lại thủ tục từ đầu.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc có tính chất phức tạp, các đơn vị phải chủ động báo cáo UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy để xin ý kiến chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát toàn diện các nhiệm vụ, ưu tiên tháo gỡ những điểm nghẽn về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư. Đặc biệt, các thủ tục liên quan đến Khu kinh tế Vũng Áng phải được đưa vào "luồng xanh", giải quyết trong thời gian tối đa 2 ngày làm việc đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, phấn đấu rút ngắn ít nhất 50% thời gian xử lý so với hiện nay.

Đối với các dự án trọng điểm, các cơ quan chức năng phải chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, xử lý kịp thời các vướng mắc, không để hồ sơ, thủ tục kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất chủ trương thành lập Tổ công tác thường trực cấp tỉnh để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ giải quyết thủ tục pháp lý cho các dự án tại khu Kinh tế. Đồng thời, ông Phan Thiên Định yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở, ngành và địa phương tập trung xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng kỹ thuật, nhất là điện, nước và các điều kiện thiết yếu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và thu hút các dự án quy mô lớn.

Bên cạnh đó, cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; tập trung hoàn thiện các khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn thiện Đề án mở rộng Khu Kinh tế Vũng Áng, điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng và Đề án Khu thương mại tự do Vũng Áng.

Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút, đào tạo và kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng để Khu kinh tế phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong giai đoạn mới.