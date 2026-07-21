Tỉnh có quy mô kinh tế đạt 21 tỷ USD, chỉ đứng sau TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Nai, nơi 'đại bàng' Samsung, Canon, Foxconn chọn làm tổ

Nhà đầu tư Đài Loan nhận định Bắc Ninh đang trở thành "trung tâm của trung tâm" trong chuỗi phát triển công nghiệp công nghệ cao khu vực phía Bắc

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, chiều 20/7, các doanh nghiệp từ Đài Loan (Trung Quốc) đã đến trao đổi, tìm hiểu môi trường đầu tư và thúc đẩy quan hệ hợp tác. Buổi tiếp và làm việc do ông Phạm Hoàng Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Hiện Đài Loan là một trong những đối tác nước ngoài quan trọng của địa phương. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, hiện có 135 dự án do Đài Loan đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 1,2 tỷ USD. Các tập đoàn lớn như Foxconn, Mitac, Fushan... đã gắn bó gần 20 năm, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội, chuyển giao công nghệ và giải quyết việc làm.

Ông Sơn khẳng định, Bắc Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phát triển xanh, thông minh và bền vững; luôn coi thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai cơ chế "luồng xanh 24 giờ" để giải quyết nhanh các thủ tục đối với dự án trọng điểm; đồng thời áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về thuế, đất đai và hạ tầng.

Các đại biểu nhận định Bắc Ninh đang trở thành "trung tâm của trung tâm" trong chuỗi phát triển công nghiệp công nghệ cao khu vực phía Bắc, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Đài Loan (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Tại buổi làm việc, đại diện cộng đồng các doanh nghiệp Đài Loan chúc mừng Bắc Ninh được phê duyệt Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương; đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh về hạ tầng, môi trường đầu tư và định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu nhận định Bắc Ninh đang trở thành "trung tâm của trung tâm" trong chuỗi phát triển công nghiệp công nghệ cao khu vực phía Bắc, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Đài Loan. Đồng thời, các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bảo đảm nguồn cung điện ổn định phục vụ sản xuất, có giải pháp hỗ trợ trước những biến động về chính sách thuế đối với hoạt động xuất khẩu và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh khẳng định, Bắc Ninh luôn xác định bảo đảm nguồn điện ổn định là ưu tiên hàng đầu. Đến nay, công suất điện của tỉnh tiếp tục được nâng lên thông qua việc phát triển điện mặt trời áp mái, đầu tư các dự án nguồn điện mới, xây dựng các trạm biến áp và mở rộng hạ tầng truyền tải, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp trong thời gian tới.

Với vấn đề nguồn nhân lực, ông Thịnh cho biết Bắc Ninh đang trở thành trung tâm giáo dục đại học mới của cả nước với nhiều trường đại học chuyển về địa bàn. Tỉnh mong muốn hợp tác với các đối tác Đài Loan để thành lập trường đại học, trường liên cấp quốc tế, cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao, đồng thời nghiên cứu phát triển bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế phục vụ các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài. Tỉnh sẵn sàng bố trí quỹ đất và tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án này.

Bắc Ninh - Một trong 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn thông tin, Bắc Ninh sở hữu chiến lược trong vùng Thủ đô và hành lang kinh tế trọng điểm phía Bắc. Với vị trí này, tỉnh đang trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp công nghệ cao, điện tử và công nghiệp hỗ trợ hàng đầu cả nước.

Địa phương hiện có quy mô kinh tế (GRDP) khoảng 21 tỷ USD; là một trong những địa phương có chất lượng điều hành chính quyền thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Tỉnh có 52 khu công nghiệp và 94 cụm công nghiệp đã được quy hoạch, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, năng lượng sạch. Bắc Ninh cũng sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao với mạng lưới 15 trường đại học, gần 30 trường cao đẳng và nhiều cơ sở đào tạo nghề.

Theo Thống kê tỉnh, trong năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh ước đạt 522.618 tỷ đồng. Như vậy, quy mô GRDP năm vừa qua của Bắc Ninh đứng thứ 5 cả nước, chỉ sau các thành phố trực thuộc Trung ương là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Nai. Theo Cục Thống kê, đây cũng là 5 địa phương giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế.

Cũng trong năm 2025, Bắc Ninh ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và đóng góp 5,32% vào tốc độ tăng trưởng chung.

Sau khi sáp nhập với Bắc Giang, Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn (Ảnh: Internet)

Cục Thống kê cho biết thêm, sau khi sáp nhập với Bắc Giang, Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao trong vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc.

Sự kết hợp này tạo nên lợi thế bổ trợ rõ nét: Bắc Ninh vốn là thủ phủ công nghiệp điện tử với sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Samsung, Canon, Amkor; trong khi Bắc Giang nổi lên với thế mạnh của công nghiệp hỗ trợ, tốc độ tăng trưởng cao và khả năng thu hút FDI mạnh mẽ vào sản xuất, chế tạo.

Nhờ đó, địa phương hình thành một trung tâm sản xuất đa dạng, quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Đồng thời, sự hợp nhất mở rộng không gian phát triển, tối ưu hóa nguồn lực và tạo cực tăng trưởng mới, thúc đẩy liên kết vùng theo hướng bền vững.

Kết quả tăng trưởng GRDP của Bắc Ninh chủ yếu do ngành kinh tế chủ lực là “Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học” tăng mạnh trên 20%. Kết quả này đến từ các doanh nghiệp hiện hữu mở rộng quy mô (Công ty Hana Micon, Fuyu, Fukang, Samsung electric) và các dự án FDI mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2024 như công ty Fulian, Amkor,….

6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng của Bắc Ninh ước đạt 10,56%, đứng thứ 6 cả nước, thuộc nhóm 9 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 19,51% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 54.133 tỷ đồng, bằng 74,8% dự toán, bằng 130,2% so với cùng kỳ. Thu hút vốn FDI của tỉnh hiện đứng thứ 4 cả nước.

Hiện tại, Bắc Ninh đang đẩy mạnh mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Vào ngày 24/6, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ngày 11/7, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Kết quả cho thấy, có 1.026.219/1.035.707 hộ gia đình đồng ý, đạt tỷ lệ 99,08%.