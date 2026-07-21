Tin cực vui cho hàng trăm nghìn người dân tại TP.HCM

Theo thông tin từ BHXH Việt Nam, UBND TP. HCM vừa hoàn thiện hồ sơ trình HĐND thành phố sửa đổi Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND về hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi và học sinh. Nội dung dự kiến được xem xét tại kỳ họp HĐND thành phố trong tháng 7.

Theo đề xuất, người thường trú tại TP. HCM từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi, chưa được cấp thẻ BHYT theo các chính sách khác, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Hiện chính sách này mới áp dụng đối với nhóm từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi.

Nếu được thông qua, khoảng 196.000 người sẽ được thụ hưởng chính sách mới, với tổng kinh phí bổ sung ước tính hơn 267 tỷ đồng mỗi năm.

Theo BHXH TP. HCM, sau hơn 5 tháng triển khai Nghị quyết 56, thành phố đã cấp thẻ BHYT cho hơn 276.200 người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi. Nhóm này đã phát sinh khoảng 1,47 triệu lượt khám, chữa bệnh, với hơn 1.083 tỷ đồng được Quỹ BHYT chi trả.

Kết quả khảo sát của BHXH TP. HCM đối với 2.630 người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi cho thấy, 60,6% gặp khó khăn hoặc rất khó khăn trong việc tự đóng BHYT. Phần lớn đã nghỉ việc, không còn thu nhập ổn định và chủ yếu sống bằng tiền tích lũy hoặc phụ thuộc vào gia đình.

UBND TP. HCM cho rằng việc mở rộng đối tượng hỗ trợ phù hợp với quy định của Luật Người cao tuổi, Luật Dân số năm 2025 và Nghị định số 188/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật BHYT, đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT và giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế sớm hơn, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Hiện một số địa phương như Hà Nội và Hải Phòng cũng đang thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ 60 tuổi trở lên thuộc các nhóm chưa tham gia BHYT bắt buộc hoặc chưa có thẻ BHYT.