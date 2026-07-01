Những ai đang cho thuê bất động sản cần lưu ý thông tin mới này từ Cục Thuế, bỏ qua là mất quyền lợi

Từ 1/7/2026: Hộ kinh doanh đa kênh cần lưu ý loạt điểm mới về hóa đơn điện tử

Vào ngày 20/07, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ phối hợp cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính), Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo và một số đơn vị tổ chức Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh" tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng Ban Chính sách về hóa đơn điện tử (Cục Thuế) cho biết, các quy định mới được xây dựng theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng hóa đơn điện tử, tăng cường kết nối dữ liệu giữa người bán, nền tảng số và cơ quan thuế, đồng thời vẫn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện.

Điểm thay đổi đầu tiên là việc xác định rõ đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử. Từ ngày 1/7/2026, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo bà Hằng, đây không phải quy định hoàn toàn mới mà là bước mở rộng và thống nhất các quy định đã được đặt nền móng từ Nghị định 123/2020 và Nghị định 70/2025, đồng thời bám sát định hướng của Nghị quyết 68 về khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên diện rộng.

Bên cạnh ngưỡng doanh thu, quy định cũng yêu cầu hộ, cá nhân kinh doanh khi bán các loại tài sản thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng phải lập hóa đơn điện tử, không phụ thuộc vào mức doanh thu.

Đối với hộ kinh doanh mới thành lập hoặc năm trước chưa đạt ngưỡng 1 tỷ đồng nhưng trong năm phát sinh doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên, việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ tính thuế đạt ngưỡng. Trong khi đó, những hộ chưa thuộc diện bắt buộc vẫn có thể chủ động đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nếu có nhu cầu.

Đáng chú ý, doanh thu dùng để xác định ngưỡng 1 tỷ đồng sẽ được tính trên toàn bộ hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, bao gồm tất cả các kênh bán hàng và địa điểm kinh doanh, thay vì tính riêng từng cửa hàng hay từng gian hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng Ban Chính sách về hóa đơn điện tử (Cục Thuế). Ảnh: VGP

Một số trường hợp không phải lập hóa đơn điện tử

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Chính sách về hóa đơn điện tử (Cục Thuế) cho hay, Nghị định cũng quy định một số trường hợp mà chúng ta không phải lập hóa đơn điện tử.

Thứ nhất là đối với những hộ cá nhân kinh doanh mà thuộc diện phải lập cái bảng kê thu mua mà theo các luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thì cũng không phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Thứ hai là các hộ cá nhân kinh doanh mà có thu nhập từ cho thuê bất động sản thì cũng không phải phải lập.

Thứ ba là các thu nhập mà từ các hoạt động cung cấp các hàng hóa dịch vụ nội dung kỹ thuật số cho tổ chức cá nhân nước ngoài.

Thứ tư là những hộ kinh doanh mà làm đại lý xổ số hay là bảo hiểm, bán hàng đa cấp nếu doanh nghiệp này mà họ đã thực hiện kê khai khấu trừ nộp thay cho thuế đã khấu trừ thì không phải lập hóa đơn điện tử.

Một điểm được nhiều hộ kinh doanh quan tâm là quy định mới không bắt buộc tất cả phải chuyển sang hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, nếu hộ kinh doanh bán trực tiếp cho người tiêu dùng nhưng đã sử dụng hóa đơn điện tử đúng quy định, bảo đảm lập hóa đơn đầy đủ và truyền dữ liệu về cơ quan thuế thì không phải đăng ký thêm hình thức hóa đơn mới. Người bán được quyền lựa chọn giải pháp hóa đơn phù hợp với mô hình kinh doanh, miễn bảo đảm đúng thời điểm lập hóa đơn và không để xảy ra trùng lặp.

Lưu ý với hộ kinh doanh có nhiều cửa hàng

Đối với hộ kinh doanh có nhiều cửa hàng hoặc nhiều địa điểm bán hàng, quy định mới cho phép sử dụng chung một mã số thuế. Tuy nhiên, trên từng hóa đơn phải thể hiện chính xác địa điểm phát sinh giao dịch, bao gồm tên, mã và địa chỉ địa điểm kinh doanh. Điều này giúp thống nhất quản lý thuế trong khi vẫn theo dõi được doanh thu của từng cơ sở.

Thông tư 91 cũng bổ sung cơ chế cho phép hộ kinh doanh ủy nhiệm cho tổ chức kinh tế hoặc bên thứ ba lập hóa đơn điện tử thay nếu đáp ứng đủ điều kiện. Khi thực hiện ủy nhiệm, hai bên phải cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định và bên nhận ủy nhiệm phải thông báo danh sách hộ kinh doanh được ủy nhiệm cho cơ quan thuế. Trên hóa đơn sẽ đồng thời thể hiện thông tin của cả bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

Theo bà Hằng, cần phân biệt rõ việc các nền tảng thương mại điện tử thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay với việc lập hóa đơn. Việc sàn thương mại điện tử nộp thuế thay không đồng nghĩa với việc đương nhiên được lập hóa đơn thay cho người bán. Quyền lập hóa đơn chỉ phát sinh khi có hợp đồng ủy nhiệm theo đúng quy định.

Ngoài các quy định dành cho người bán, Nghị định cũng tăng quyền lợi của người tiêu dùng thông qua việc tiếp tục triển khai các chương trình khuyến khích lấy hóa đơn như "Hóa đơn may mắn", đồng thời bổ sung cơ chế khen thưởng đối với người tiêu dùng phát hiện và tố giác hành vi không lập hoặc không giao hóa đơn.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, có thể khái quát các quy định mới thành ba nguyên tắc cốt lõi: doanh thu phải được quản lý thống nhất trên tất cả các kênh bán hàng; hóa đơn phải gắn với từng giao dịch và được lập đúng thời điểm; dữ liệu giữa người bán, nền tảng số và cơ quan thuế phải được kết nối để phục vụ đối chiếu, quản lý.

Song song với việc tăng cường quản lý, hệ thống quy định mới cũng mở rộng quyền lựa chọn loại hóa đơn phù hợp, cho phép ủy nhiệm lập hóa đơn, linh hoạt hơn trong việc ghi thông tin người mua, đơn giản hóa xử lý sai sót và làm rõ cơ quan thuế có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, qua đó tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh khi thực hiện nghĩa vụ thuế trong môi trường kinh doanh đa kênh.







