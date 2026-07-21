Hướng dẫn cách xác định nghĩa vụ thuế với KOL, KOC

Nội dung trên được bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế (Cục Thuế) đưa ra tại Hội thảo “ Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh ” do Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ phối hợp cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) và một số đơn vị tổ chức ngày 20/7.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế, Cục Thuế. (Ảnh: VGP)

Bà Lan Anh cho biết, điểm cần lưu ý khi kinh doanh qua sàn giao dịch thương mại điện tử hay là mạng xã hội hay đa kênh cũng tương tự như kinh doanh theo truyền thống. Đó là vẫn xác định doanh thu, nghĩa vụ thuế căn cứ vào chủ thể, ai là người kinh doanh và bản chất hoạt động kinh doanh là gì, loại thu nhập là gì và doanh thu thực tế phát sinh là bao nhiêu.

“ Chúng ta kinh doanh qua nhiều kênh thì vẫn phải xác định bản chất hoạt động kinh doanh là gì, tổng doanh thu là bao nhiêu để kê khai nộp thuế theo đúng quy định pháp luật ”, đại diện Cục Thuế nói.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, hộ kinh doanh hay cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử phải làm rõ phạm vi thu nhập từ hoạt động thương mại điện tử dựa trên nền tảng số và các hoạt động kinh doanh tương tự.

“ Các KOL/ KOC/affiliate/freelancer hoặc là những người sáng tạo nội dung thông tin số… là cách gọi phổ biến trên thị trường, còn vẫn phải xác định là doanh thu là bao nhiêu. Và chúng ta đều phải căn cứ vào hợp đồng hay quyền, nghĩa vụ của các bên/cách thức tổ chức hoạt động để xác định khoản thu đó từ hoạt động kinh doanh hay là thu nhập từ tiền công, tiền lương ”, bà Lan Anh nêu rõ.

Nếu một người đứng ra kinh doanh độc lập và làm tất cả dịch vụ, tổ chức hoạt động kinh doanh của mình có đăng ký kinh doanh, có giấy phép kinh doanh thì đó là hoạt động dịch vụ. Nhưng nếu hoạt động này thông qua một tổ chức khác/một cá nhân khác thì lúc đó có thể là hợp đồng tiền công, tiền lương.

Theo đại diện Cục Thuế, với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, Luật Thuế thu nhập cá nhân cùng các nghị định hướng dẫn đã quy định rõ từng nhóm ngành nghề với mức thuế suất tương ứng.

Trường hợp những người vừa bán hàng trên các nền tảng, vừa cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ nội dung số thì cần phân loại rõ từng nhóm thu nhập để áp dụng đúng thuế suất. “ Ví dụ, nếu đó là hoạt động dịch vụ thì áp dụng thuế thu nhập cá nhân 2%, thuế giá trị gia tăng 5% ”, bà Lan Anh dẫn chứng.

Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ hoạt động kinh doanh phát sinh tại Việt Nam, kể cả kinh doanh thông qua nền tảng nước ngoài, vẫn phải xác định doanh thu phát sinh tại Việt Nam để thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Liên quan đến trường hợp nhiều cá nhân đã bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi nhận tiền và cho rằng như vậy đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, bà Lan Anh cho biết người nộp thuế vẫn cần rà soát lại toàn bộ thu nhập của mình.

“ Không phải tất cả mọi trường hợp khấu trừ 10% là đã thực hiện nghĩa vụ thuế cuối cùng. Người nộp thuế cần tổng hợp tất cả các nguồn thu nhập. Một số khoản thu nhập có thể đã được khấu trừ rồi thì khi tổng hợp sẽ được trừ đi phần đã khấu trừ ”, bà nói.

Theo bà Lan Anh, cá nhân cần tổng hợp toàn bộ doanh thu và thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định để xác định chính xác nghĩa vụ thuế của mình.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế. (Ảnh: VGP)

Nêu ý kiến tại hội thảo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết thương mại điện tử là phương thức kinh doanh bùng nổ trong thời gian qua. Giai đoạn đầu triển khai eTax Mobile, việc chuyển từ thói quen cũ sang phương thức mới còn có những vướng mắc là điều không thể tránh khỏi.

Ông nêu sắp tới Cục Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, khai thác hiệu quả các dữ liệu đã có như định danh chủ doanh nghiệp, địa chỉ, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt... để tạo ra các tờ khai gợi ý, hỗ trợ người nộp thuế thay vì phải thực hiện kê khai thủ công.

Ông Mai Sơn nhấn mạnh công tác quản lý thuế sẽ hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh quản trị dữ liệu, xác định kết quả, giảm tối đa các thao tác phải thực hiện.