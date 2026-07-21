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Phú Quốc lọt Top 10 hòn đảo nổi tiếng năm 2026

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phú Quốc của Việt Nam đã góp mặt trong Top 10 hòn đảo nghỉ dưỡng nổi bật năm 2026 (Island Hot List 2026), do Expedia - một trong những tập đoàn dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới, công bố.

Phú Quốc lọt Top 10 hòn đảo nổi tiếng năm 2026- Ảnh 1.

Trong danh sách năm nay, Phú Quốc xếp thứ 9, cùng với Palawan (Philippines) là hai đại diện của Đông Nam Á góp mặt trong Top 10. Theo Expedia, bảng xếp hạng trải dài trên nhiều châu lục, được xây dựng dựa trên xu hướng tìm kiếm, mức độ quan tâm của du khách và tiềm năng phát triển của các điểm đến nghỉ dưỡng trên đảo.

Expedia cho biết, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng trên các hòn đảo đang tăng mạnh. Lượng tìm kiếm trực tuyến về loại hình du lịch này tăng trung bình 55% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số lượt nhắc đến trên mạng xã hội tăng khoảng 20%.

Xu hướng này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của du khách đối với những điểm đến có cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và không gian yên bình hơn so với các địa điểm du lịch đông đúc.

Danh sách Top 10 của Expedia gồm:

St. Lucia (Caribbean); Porto Santo (Bồ Đào Nha); Praslin (Seychelles); Syros (Hy Lạp); Lofoten (Na Uy); Palawan (Philippines); Culebra (Puerto Rico); Sanibel (Mỹ); Phú Quốc (Việt Nam) và Quốc đảo Fiji.

Theo Lê Việt

Báo Sài Gòn Giải Phóng

Từ Khóa:
phú quốc

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