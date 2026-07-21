Ngoại giao kinh tế mở rộng không gian xuất khẩu

Bảo hộ thương mại gia tăng cùng những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết phải đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số đối tác. Trong quá trình này, ngoại giao kinh tế có vai trò mở đường, kết nối và hỗ trợ hàng Việt tiếp cận những khu vực còn nhiều dư địa như khu vực Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được đặt ra trong Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng, nhằm kiến tạo thêm không gian và cơ hội phát triển cho đất nước.

200 tấn cá nguyên liệu được sản xuất mỗi ngày, nguồn cung quy mô lớn đòi hỏi hà máy Thủy sản Đại Tây Dương phải chủ động mở rộng đầu ra. Bên cạnh đó, nhận diện được rủi ro có thể xảy ra từ việc phụ thuộc quá nhiều vào một vài đối tác, doanh nghiệp đang từng bước thâm nhập thêm vào các thị trường mới.

Ông Hoàng Trọng Hùng - Giám đốc Nhà máy Thủy sản Đại Tây Dương cho biết: "Theo Nghị quyết 06, doanh nghiệp sẽ bổ sung thêm một số thị trường mới, Trung Đông và một số thị trường ở bên Nam Mỹ và đặc biệt là Mỹ Latinh... Sẽ đa dạng hóa được mặt hàng và sẽ tạo ra một nguồn lực lớn để được sản xuất liên tục".

Yêu cầu đặt ra với các ngành hàng nông sản chủ lực như hồ tiêu và gia vị cũng là phải thâm nhập sâu hơn vào các phân khúc có giá trị cao, các hệ thống phân phối lớn và những chuỗi cung ứng ổn định. Để thực hiện được điều này, doanh nghiệp cần được cung cấp kịp thời thông tin thị trường, cảnh báo rủi ro và kết nối với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối tại nước sở tại.

Bà Hoàng Thị Liên - Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao Nghị quyết 06 vì Nghị quyết có thể giúp chúng tôi nhìn xa hơn về tương lai thị trường, giảm việc phụ thuộc vào thị trường truyền thống hiện nay mà chúng ta đang theo đuổi. Doanh nghiệp sẽ phải quan tâm việc có thị trường mới, có điều kiện, có thêm sức ép để tăng cạnh tranh thông qua việc củng cố chất lượng và xây dựng thương hiệu".

"Hệ thống thương vụ cũng như các cơ quan xúc tiến thương mại, cơ quan ngoại giao của chúng ta ở nước ngoài cần phải kết hợp chặt chẽ với các cơ quan sở tại, cập nhật, trao đổi thông tin, cũng như tìm kiếm các cơ hội mới cho doanh nghiệp của Việt Nam", ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết.

Việc thực thi hiệu quả 17 FTA cùng với những động lực mới từ Nghị quyết 06 đang mở ra những tiềm năng mới cho kinh tế Việt Nam - Ảnh minh họa

Khu vực Mỹ Latinh với 33 quốc gia có quy mô khoảng 670 triệu dân, còn khu vực Trung Đông với khoảng 500 triệu dân có nhu cầu nhập khẩu lương thực, thực phẩm. Đây không chỉ là dư địa lớn cho hàng hóa Việt, mà còn là cửa ngõ chiến lược để tiếp cận các thị trường châu Phi và Nam Á.

Ông Phạm Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nhận định: "Nghị quyết 06 trong câu chuyện mở cửa thị trường có hai việc rất lớn. Một là chúng ta tìm được những nguồn đầu tư, nguồn tài chính, nguồn lực đưa về để phục vụ cho Việt Nam ở phân khúc chất lượng cao hơn.

Trong khi đó, chúng ta phải tự nâng cao năng lực nền kinh tế của mình để chúng ta có thể tham gia vào thị trường đó. Nhưng ở những phân khúc chất lượng hơn, cao hơn... AI, chất bán dẫn hay linh kiện điện tử, rồi câu chuyện chuyển đổi xanh cũng vậy, chúng ta có thể cung cấp cho Mỹ Latinh những thứ tốt hơn".

Việc thực thi hiệu quả 17 FTA cùng với những động lực mới từ Nghị quyết 06 đang mở ra những tiềm năng mới cho kinh tế Việt Nam. Sự chuyển dịch mạnh mẽ từ "hội nhập thị trường" sang "kiến tạo thị trường", từ chủ động "tham gia luật chơi" sang chủ động "góp phần định hình luật chơi" toàn cầu chính là chìa khóa để mở rộng không gian xuất khẩu, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước mọi biến động, tạo dư địa tăng trưởng vững chắc cho hàng hóa Việt Nam trong tương lai.

Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp được tổ chức cuối tuần vừa qua, Thủ tướng chính phủ Lê Minh Hưng cũng đã nhấn mạnh: Hiệu quả xúc tiến thương mại phải được đo bằng hợp đồng, đơn hàng và thị phần thực tế của doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Ngoại giao tăng cường chỉ đạo các Đại sứ, Bộ Công Thương tăng cường chỉ đạo các thương vụ nâng cao hiệu quả công tác này, phải "đeo bám" từng thị trường, từng mặt hàng và đánh giá hiệu quả bằng KPI.