Danh sách mới nhất 541 chủ phương tiện vi phạm phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tháng 7/2026

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện 541 trường hợp vi phạm tốc độ trong thời gian từ ngày 6/7 đến 12/7/2026.

Toàn bộ các phương tiện vi phạm đã được tổng hợp và công bố trên danh sách phạt nguội để chủ xe chủ động kiểm tra. Cơ quan chức năng đề nghị những trường hợp có tên trong danh sách nhanh chóng thực hiện các thủ tục theo quy định, tránh để kéo dài thời gian xử lý hoặc ảnh hưởng đến các giao dịch liên quan đến phương tiện.

Danh sách các phương tiện vi phạm bao gồm:

Chỉ trong 7 ngày, hệ thống giám sát giao thông tại Bắc Ninh đã ghi nhận 541 trường hợp chạy quá tốc độ. Cơ quan chức năng đã công bố danh sách phương tiện vi phạm và khuyến cáo chủ xe chủ động tra cứu để sớm hoàn tất việc xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông, các trường hợp vi phạm được ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh, trong đó có Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kép và Quốc lộ 17 đoạn qua xã Yên Thế. Hệ thống camera ghi nhận cả ô tô và xe máy chạy vượt quá tốc độ cho phép, cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn ra ở nhiều nhóm phương tiện.

Việc xử lý bằng hệ thống giám sát tự động đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giao thông. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tuần tra trực tiếp, dữ liệu từ camera giúp lực lượng chức năng phát hiện vi phạm liên tục, chính xác, đồng thời tạo cơ sở để xử lý phạt nguội đối với các trường hợp không bị dừng xe tại thời điểm vi phạm.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi chạy quá tốc độ được áp dụng theo từng ngưỡng vi phạm. Với ô tô, người điều khiển vượt từ 5 km/h đến dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nếu vượt từ 10 km/h đến 20 km/h, mức phạt tăng lên 4–6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với trường hợp vượt quá tốc độ từ 20 km/h đến 35 km/h, mức xử phạt là 6-8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Mức vi phạm trên 35 km/h sẽ bị xử phạt 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Riêng hành vi chạy quá tốc độ gây tai nạn giao thông có thể bị phạt tới 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với xe máy, người điều khiển vượt quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 400.000-600.000 đồng. Nếu vượt từ 10 km/h đến 20 km/h, mức phạt là 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp chạy quá tốc độ trên 20 km/h có thể bị xử phạt 6-8 triệu đồng.

Để kiểm tra phương tiện của mình có thuộc diện phạt nguội hay không, người dân có thể truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông, nhập biển số xe cùng các thông tin theo yêu cầu để tra cứu. Ngoài ra, ứng dụng VNeTraffic cũng hỗ trợ kiểm tra tình trạng vi phạm, giúp chủ phương tiện theo dõi thông tin nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động tra cứu nếu thường xuyên lưu thông trên các tuyến đường có hệ thống camera giám sát. Việc chấp hành nghiêm quy định về tốc độ không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn góp phần giảm nguy cơ xảy ra tai nạn, bảo đảm an toàn cho chính người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.