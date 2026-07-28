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Hà Nội công khai hơn 150.000 mã số thuế cần rà soát, xử lý

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thực hiện Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách hơn 150.461 người nộp thuế có mã số thuế thuộc các trạng thái cần xử lý, đồng thời thành lập bộ phận thường trực, công khai đường dây nóng để tiếp nhận, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tại Công điện số 18/CĐ-CT về việc triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế thành phố Hà Nội đã thông báo công khai danh sách người nộp thuế có mã số thuế thuộc các trạng thái cần rà soát, xử lý.

Cụ thể, danh sách bao gồm người nộp thuế ở trạng thái 03 - ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trạng thái 06 - không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Hà Nội công khai hơn 150.000 mã số thuế cần rà soát, xử lý. Ảnh: PV

Theo thống kê, có 58.153 người nộp thuế thuộc trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Bên cạnh đó, 92.308 người nộp thuế được xác định không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Thuế thành phố Hà Nội đề nghị các tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có tên trong danh sách chủ động liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục khôi phục hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng (nếu có) theo quy định.

Để hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình triển khai chiến dịch, ngày 17-7-2026, Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 11918/QĐ-HAN về việc thành lập Bộ phận thường trực và công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8-5-2026 của Cục Thuế về Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trên địa bàn thành phố.

Bộ phận thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp các phản ánh, vướng mắc của người nộp thuế trong quá trình thực hiện chiến dịch; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các trường hợp phát sinh, góp phần đẩy nhanh việc chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế, khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo đúng quy định.

Việc công khai danh sách người nộp thuế và thiết lập bộ phận thường trực, đường dây nóng là những giải pháp quan trọng nhằm làm sạch dữ liệu mã số thuế, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về dữ liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh.

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Theo Phương Nga

Báo Hà Nội Mới

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