INDEL làm việc với Bộ Ngoại giao Litva và Tập đoàn KN Energy về hợp tác chuyển giao công nghệ tổng kho khí tại Vân Phong

Hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác chuyển giao công nghệ tổng kho khí cho Nhóm dự án Đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp lọc, hóa dầu Nam Vân Phong, Nhà máy sản xuất Hydro xanh và pin nhiên liệu mới 1, tại thôn Ninh Yển và thôn Mỹ Giang, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi xúc tiến hợp tác đầu tư, thể hiện sự quan tâm của các đối tác quốc tế đối với các dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm mà INDEL đang nghiên cứu triển khai tại khu vực Khánh Hòa.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL và Tập đoàn KN Energy, hai bên thống nhất thiết lập khuôn khổ hợp tác nhằm nghiên cứu phát triển hạ tầng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại hai dự án là Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) và Khu kinh tế Nam Phú Yên (Đắk Lắk).

Trên cơ sở kinh nghiệm của KN Energy trong lĩnh vực phát triển, vận hành và xây dựng mô hình thương mại cho hạ tầng LNG — trong đó có các cảng tiếp nhận LNG sử dụng kho nổi tái hóa khí (FSRU), hệ thống nạp LNG lên xe bồn và mô hình khai thác cảng đa khách hàng — hai bên dự kiến sẽ cùng triển khai các nghiên cứu khả thi, đánh giá kỹ thuật, đánh giá thị trường và khảo sát hiện trường nhằm xác định tính khả thi của các dự án. Nội dung hợp tác cũng bao gồm khả năng KN Energy tham gia với vai trò đồng nhà đầu tư, đơn vị vận hành cảng hoặc tư vấn kỹ thuật, tùy theo thỏa thuận cụ thể mà hai bên sẽ tiếp tục đàm phán trong thời gian tới. Đây là văn kiện ghi nhận sự thống nhất bước đầu, mang tính định hướng, làm cơ sở để hai bên tiến tới đàm phán, ký kết các thỏa thuận chính thức trong giai đoạn tiếp theo.

Về phía đoàn công tác Litva và KN Energy, tham dự có ông Kęstutis Budrys, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Litva; ông Darius Gaidys, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Litva tại Singapore, Indonesia, Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, đồng thời là Đại sứ tại ASEAN; ông Ričardas Šlepavičius, Trưởng phòng Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Litva; cùng đại diện Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Litva. Về phía Tập đoàn KN Energy có ông Linas Kilda, Trưởng phòng Phát triển kinh doanh, và ông Nguyễn Trung Kiên, Đại diện quốc gia của KN Energies tại Việt Nam.

Về phía Tập đoàn INDEL, tham dự có ông Trần Văn Thế, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Tô Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc, cùng đại diện Ban Phát triển dự án của công ty.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Darius Gaidys nhận định quan hệ hợp tác giữa Litva và Việt Nam đang có những bước phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây, tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng. Đại diện KN Energy, ông Linas Kilda, cho rằng hai bên cần sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể ngay sau khi ký kết MOU, nhằm bảo đảm tiến độ triển khai hợp tác trên thực tế.

Về phía INDEL, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Văn Thế cho biết tập đoàn đã được Bộ Công Thương giới thiệu về năng lực của KN Energy trong lĩnh vực hạ tầng kho khí, và bày tỏ mong muốn sớm được hợp tác cùng tập đoàn trong thời gian tới.

Sau lễ ký kết MOU, Bộ Ngoại giao Litva, Đại sứ quán Litva tại Việt Nam và Tập đoàn KN Energy đã thống nhất cùng kiến nghị lên Bộ Công Thương Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sớm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, tạo cơ sở pháp lý để các bên triển khai các bước hợp tác kinh doanh tiếp theo.

Việc các đối tác châu Âu như Litva và KN Energy quan tâm, xúc tiến hợp tác tại Dự án Nam Vân Phong cho thấy sức hút của các dự án hạ tầng năng lượng quy mô lớn tại Khánh Hòa, đồng thời góp phần đa dạng hóa nguồn lực quốc tế tham gia vào quá trình hiện thực hóa tổ hợp năng lượng sạch tại khu vực này.



