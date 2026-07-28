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Công an đề nghị 257 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Danh sách được ghi nhận từ ngày 20/7 đến ngày 26/7, với lỗi vi phạm phổ biến nhất là người điều khiển xe chạy quá tốc độ.

Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã đăng tải 257 trường hợp phương tiện vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Danh sách được ghi nhận từ ngày 20/7 đến ngày 26/7, với lỗi vi phạm phổ biến nhất là người điều khiển xe chạy quá tốc độ.

Cụ thể, thông qua hệ thống camera giám sát, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện 13 lượt phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, bao gồm:

Công an đề nghị 257 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên

Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã ghi nhận 233 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, với 109 phương tiện xe ô tô và 124 phương tiện xe mô tô. Các trường hợp vi phạm cụ thể như sau:

Công an đề nghị 257 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 2.
Công an đề nghị 257 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 3.
Công an đề nghị 257 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 4.
Công an đề nghị 257 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 5.

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên

Qua hệ thống camera giám sát, cơ quan Công an đã phát hiện 11 lượt phương tiện vi phạm lỗi quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển, gồm:

Công an đề nghị 257 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 6.

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo, mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định sẽ bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h, mức phạt là 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35km/h, tài xế bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển vượt quá tốc độ trên 35km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, người điều khiển xe mô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Nếu điều khiển xe máy vượt quá 10km/h đến 20km/h sẽ bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng. Trong trường hợp tài xế chạy quá tốc độ trên 20km/h, mức xử phạt sẽ từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tất cả chủ xe máy, ô tô vi phạm giao thông có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang

Sức Khỏe Cộng Đồng

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