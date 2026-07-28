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Công an phát thông báo quan trọng về việc chia sẻ hình ảnh CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng tới người dân cả nước

| | Kinh tế số

Công an tỉnh Tây Ninh đã có nhiều khuyến cáo tới người dân để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

﻿Cần cảnh giác trước các chiêu trò đánh cắp dữ liệu cá nhân

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, trong thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt dữ liệu cá nhân trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Cụ thể, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân, các đối tượng tội phạm công nghệ cao đã sử dụng nhiều "chiêu trò" lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Về thủ đoạn, các đối tượng thường giả danh cán bộ cơ quan Công an, Thuế, Điện lực, Ngân hàng hoặc nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân “cập nhật thông tin”, “xác minh tài khoản”, “đồng bộ dữ liệu” hoặc “xử lý khẩn cấp” liên quan đến tài khoản cá nhân.

Sau đó, chúng gửi đường link giả mạo website của cơ quan Nhà nước, ngân hàng hoặc hướng dẫn cài đặt ứng dụng chứa mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của nạn nhân.

Đáng chú ý, khi người dùng truy cập hoặc cài đặt ứng dụng này, các đối tượng có thể đánh cắp dữ liệu cá nhân, lấy mã OTP, mật khẩu ngân hàng và thực hiện giao dịch trái phép để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Nhiều trường hợp, các đối tượng còn yêu cầu người dùng thiết bị di động bật quyền “Trợ năng”, chia sẻ màn hình hoặc cấp quyền truy cập thiết bị nhằm kiểm soát toàn bộ điện thoại từ xa. Công an tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm vì có thể khiến nạn nhân mất hoàn toàn quyền kiểm soát thiết bị và dữ liệu cá nhân.

﻿ ﻿Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội

Trước thực trạng trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nhận diện một số dấu hiệu lừa đảo phổ biến. Một trong số đó là yêu cầu cài đặt file “.apk”, ứng dụng ngoài kho chính thống hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân.

Bên cạnh đó, người dân cần chú ý khi liên tục nhận được các cuộc gọi tạo áp lực tâm lý, đe dọa liên quan đến pháp lý, dọa khóa tài khoản hoặc nhận được đường link có tên miền lạ, khác với website chính thức.

Để phòng tránh rủi ro, ﻿ cơ quan Công an khuyến nghị người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu tài khoản cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Người dân chỉ sử dụng website, ứng dụng chính thức của cơ quan Nhà nước và ngân hàng và không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc.

Khi nhận cuộc gọi xưng danh cơ quan chức năng, người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ tổng đài hoặc cơ quan chính thức để kiểm chứng thông tin; tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền, cài đặt ứng dụng hoặc cấp quyền truy cập thiết bị.

Đồng thời, người dùng thiết bị di động chỉ nên cài đặt ứng dụng từ App Store hoặc Google Play; không tải file gửi qua Zalo, Messenger, SMS hoặc email lạ. Việc kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) cho tài khoản ngân hàng, email và mạng xã hội cũng là biện pháp quan trọng nhằm tăng cường bảo mật.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo hoặc nghi ngờ bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, người dân cần nhanh chóng khóa tài khoản liên quan, đổi mật khẩu và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Cuối cùng, Công an cũng khuyến cáo mỗi người cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật kiến thức an toàn thông tin nhằm chủ động phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

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Hà Giang

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