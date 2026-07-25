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Công an có thông báo quan trọng về việc nhắn tin, gọi điện video qua Zalo, Messenger...

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Cơ quan Công an nhấn mạnh, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội an toàn và cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để bảo vệ tài sản và quyền lợi chính đáng của bản thân và gia đình.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Công an tỉnh Ninh Bình đã phát thông báo cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo qua đặt hàng trực tuyến, do các đối tượng có thể chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, hiện nay, hình thức mua, bán, đặt hàng trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt thường nhật của người dân. Ngoài những tiện ích mang lại, tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội thông qua các hoạt động này đang diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Lực lượng chức năng thông tin, các đối tượng lừa đảo thường giả danh nhân viên giao hàng, người bán hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng của các trang bán hàng trên Facebook, Zalo, Tiktok… liên hệ với người mua để chốt đơn, thông báo đơn hàng gặp sự cố, yêu cầu cung cấp, xác nhận thông tin hoặc thanh toán phí vận chuyển.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng sẽ gửi đường dẫn giả mạo, yêu cầu người dùng đăng nhập tài khoản hoặc cung cấp mã xác thực được gửi đến, mật khẩu và các thông tin cá nhân.

Trong một số trường hợp, kẻ gian chủ động gọi video nhằm thu thập hình ảnh cá nhân hiện tại của nạn nhân. Ngoài ra, chúng cũng hướng dẫn người dùng cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc để chiếm quyền kiểm soát số điện thoại cùng các tài khoản mạng xã hội.

Khi chiếm được tài khoản Facebook, Zalo, TikTok hoặc các nền tảng khác, đối tượng tiếp tục sử dụng tài khoản này để nhắn tin, gọi điện video (sử dụng ảnh lấy từ cuộc gọi video trước đó có sử dụng phần mềm AI) vay tiền người thân, bạn bè; mạo danh chủ tài khoản để lừa đảo hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để chủ động phòng ngừa thủ đoạn nêu trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác.

Đồng thời, người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; không nhận cuộc gọi video đến từ số điện thoại và trang cá nhân lạ; không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội.

Người dùng thiết bị di động chỉ cài đặt ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức, có nguồn gốc rõ ràng; kích hoạt tính năng xác thực hai lớp và thường xuyên thay đổi mật khẩu để tăng cường bảo mật tài khoản cá nhân.

Người mua hàng trực tuyến cần kiểm tra, xác minh thông tin đơn hàng thông qua website hoặc ứng dụng chính thức của đơn vị bán hàng. Khi có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an.

Công an tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội an toàn và cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để bảo vệ tài sản và quyền lợi chính đáng của bản thân và gia đình.

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Hà Giang

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