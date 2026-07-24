Lần đầu tiên trong lịch sử, Google có một quý âm dòng tiền: Thu vào 39 tỷ USD, nhưng đốt đến 45 tỷ USD cho AI

Quý 2 năm 2026, Google công bố doanh thu 119,8 tỷ USD, vượt dự báo của các nhà phân tích. Mảng tìm kiếm đóng góp 63,3 tỷ USD, Google Cloud đạt 24,8 tỷ USD với mức tăng trưởng 82% so với cùng kỳ năm ngoái, YouTube quảng cáo mang về 11,1 tỷ USD. Nhìn vào những con số này, Alphabet có vẻ đang ở đỉnh cao. Thế nhưng cổ phiếu của công ty giảm 4,5% ngay sau khi báo cáo được công bố và tiếp tục xu hướng giảm trong những ngày tiếp theo.

Lý do nằm ở một con số khác, ít hào nhoáng hơn nhưng quan trọng hơn với nhà đầu tư. Sau khi trừ đi các khoản thu nhập không bằng tiền mặt, dòng tiền hoạt động thực tế của Google trong quý là 39,1 tỷ USD. Trong cùng kỳ, công ty chi 44,9 tỷ USD để mở rộng hạ tầng AI. Kết quả là dòng tiền tự do âm 5,8 tỷ USD, lần đầu tiên trong lịch sử niêm yết của Alphabet kể từ khi công ty lên sàn chứng khoán.

Lần đầu tiên kể từ khi niêm yết vào năm 2015 đến nay, Google có một quý kinh doanh âm dòng tiền.

Để hiểu mức độ bất thường của con số này, cần nhìn vào tốc độ tăng chi tiêu. Năm 2022, trước làn sóng AI, Google chi 22 tỷ USD cho đầu tư cơ sở hạ tầng. Năm 2025, con số tăng lên 91 tỷ USD. Năm nay, công ty dự kiến chi tới 205 tỷ USD, tăng thêm so với mức dự báo ban đầu 180 đến 190 tỷ USD.

Giám đốc tài chính Alphabet, bà Anat Ashkenazi, cho biết chi tiêu vốn sẽ "tăng đáng kể thêm trong năm 2027". Các nhà phân tích của Bloomberg ước tính con số đó sẽ đạt ít nhất 262 tỷ USD. Tức là trong vòng năm năm, chi tiêu hạ tầng của Google đã tăng gần 12 lần.

Ban lãnh đạo Alphabet trấn an nhà đầu tư rằng đây là trạng thái bình thường mới. CEO Sundar Pichai cho biết công ty đang huấn luyện Gemini 4 với tham vọng lớn, cam kết ra mắt model mới theo chu kỳ gần như hàng tháng.

Tuy nhiên, thực tế ngắn hạn không thuận lợi: Gemini 3.5 Pro, model hàng đầu được kỳ vọng nhất của Google, đã bị trì hoãn nhiều tháng so với kế hoạch và vẫn chưa có ngày ra mắt chính thức. Gemini 3.6 Flash được tung ra trong tuần này nhưng kết quả benchmark cho thấy model này đang thua so với các sản phẩm mới nhất từ OpenAI, Anthropic và thậm chí Grok 4.5 của xAI. Cùng lúc, Google đang đối mặt với làn sóng nghiên cứu viên AI cấp cao rời đi, đúng vào thời điểm công ty cần nhân tài nhất.

CEO Google, ông Sundar Pichai

Trong bối cảnh đó, một nghịch lý đang được giới đầu tư chú ý. Apple, công ty duy nhất trong số các tập đoàn công nghệ lớn chọn không tham gia cuộc đua đầu tư AI tốn kém, lại đang có hiệu suất cổ phiếu vượt trội so với tất cả các nhà phát triển trung tâm dữ liệu lớn và thậm chí vừa vượt NVIDIA để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới trong tuần vừa qua.

Sự đối lập này đặt ra một câu hỏi mà thị trường chưa có câu trả lời rõ ràng: liệu cuộc đua đốt tiền vào AI có thực sự tạo ra giá trị tương xứng, hay đây là dấu hiệu sớm của một bong bóng đầu tư đang hình thành?

Tổng chi tiêu AI toàn ngành dự kiến vượt 700 tỷ USD trong năm nay. Bốn nhà phát triển trung tâm dữ liệu lớn nhất gồm Google, Meta, Microsoft và Amazon đều đang trên đà có dòng tiền tự do âm trước năm 2027.

Nếu nhu cầu thực tế từ khách hàng không tăng trưởng đủ nhanh để hấp thụ lượng hạ tầng đang được xây dựng, tác động sẽ lan rộng ra ngoài chính các công ty này, vì NVIDIA đang phụ thuộc vào cả bốn nhà phát triển trung tâm dữ liệu lớn như những khách hàng lớn nhất. Đó là lý do vì sao CEO Jensen Huang đã phải liên tục xuất hiện trước Wall Street trong những tháng gần đây để trấn an rằng nhu cầu AI vẫn đang tăng trưởng thực chất.