Cảnh giác chiêu mạo danh nhà trường thông báo khoản thu đầu năm học để lừa đảo

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới cũng là lúc phụ huynh học sinh tất bật chuẩn bị sách vở, trang thiết bị và hoàn tất các khoản thu chi cho con em mình.

Lợi dụng tâm lý lo lắng, muốn sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính để con yên tâm nhập học, các đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động lừa đảo bằng cách mạo danh nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để thu các khoản phí đầu năm. Công an xã Đức Hợp (tỉnh Hưng Yên) cảnh báo đến nhân dân phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn.

Phương thức, thủ đoạn tinh vi

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng thường tìm cách thu thập thông tin cá nhân của học sinh và phụ huynh. Những thông tin này có thể bị rò rỉ từ các tài khoản mạng xã hội công khai, qua các đợt khảo sát trôi nổi trên mạng hoặc do sơ hở trong quá trình quản lý dữ liệu.

Sau khi nắm được danh sách kèm số điện thoại, tên tuổi học sinh và giáo viên, kẻ gian tiến hành lập các tài khoản mạng xã hội giả mạo như Zalo, Facebook với tên, hình ảnh đại diện giống hệt giáo viên chủ nhiệm.

Tiếp đó, chúng tạo lập các nhóm chat gia đình, nhóm phụ huynh giả mạo hoặc xâm nhập trực tiếp vào các nhóm Zalo lớp học sẵn có thông qua đường link tham gia tự do.

(Nguồn: Công an Hưng Yên)



Khi đã tạo được sự tin tưởng ban đầu, đối tượng đăng tải thông báo yêu cầu phụ huynh chuyển tiền nộp các khoản phí đầu năm. Danh mục chi phí được vẽ ra rất chi tiết, bao gồm: tiền học phí, tiền đồng phục, tiền quỹ lớp, tiền mua tài liệu học tập hoặc tiền bảo hiểm y tế.

Nhằm thúc ép nạn nhân, kẻ gian thường đưa ra lý do “cần hoàn thiện hồ sơ gấp trong ngày” hoặc “được giảm giá nếu nộp sớm”. Tài khoản nhận tiền được chúng chuẩn bị sẵn dưới dạng tài khoản ngân hàng rác, mang tên cá nhân hoặc tên gần giống với cơ sở giáo dục nhằm gây nhầm lẫn. Nhiều phụ huynh do chủ quan, thiếu cảnh giác đã vội vã chuyển tiền mà không kiểm chứng lại thông tin.

Nhận diện các dấu hiệu bất thường

Mặc dù thủ đoạn của các đối tượng được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuy nhiên phụ huynh hoàn toàn có thể nhận biết qua một số dấu hiệu bất thường. Trước hết là thái độ giục giã, hối thúc việc chuyển tiền trong thời gian rất ngắn kèm theo các lời đe dọa như sẽ ảnh hưởng đến kết quả nhập học của học sinh nếu nộp chậm.

Thứ hai, số tài khoản thụ hưởng do đối tượng cung cấp thường là tài khoản cá nhân lạ, không phải tài khoản chính thức của nhà trường hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh. Khi phụ huynh thắc mắc hoặc đề nghị gọi điện thoại, gọi video để xác nhận, các đối tượng thường viện lý do đang bận họp, đang giảng dạy hoặc sóng yếu để từ chối nghe máy, chỉ nhắn tin qua lại.

Đề xuất giải pháp và khuyến cáo phòng ngừa

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả thủ đoạn lừa đảo này, Công an xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên khuyến cáo Ban giám hiệu các nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Đối với các cơ sở giáo dục, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quy trình thu chi tài chính của nhà trường đến toàn thể phụ huynh. Mọi khoản thu đầu năm học phải được công khai, minh bạch, có văn bản hướng dẫn cụ thể và tuân thủ đúng quy định của ngành giáo dục. Nhà trường cần thiết lập các kênh thông tin liên lạc chính thức, đồng thời tăng cường quản lý các nhóm mạng xã hội của lớp, kiểm soát chặt chẽ thành viên tham gia để tránh kẻ gian xâm nhập.

- Đối với phụ huynh học sinh, cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các yêu cầu chuyển tiền qua mạng xã hội. Khi nhận được thông báo nộp tiền, phụ huynh tuyệt đối không chuyển khoản ngay mà cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm qua số điện thoại cá nhân đã được cung cấp trước đó để xác minh. Phụ huynh cũng cần cẩn trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của con em mình, không chia sẻ lên các trang mạng xã hội các giấy tờ cá nhân, bảng điểm hay thông tin lớp học.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phụ huynh cần lưu lại toàn bộ tin nhắn, lịch sử giao dịch ngân hàng và kịp thời trình báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự chủ động cảnh giác của mỗi phụ huynh cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và lực lượng chức năng sẽ là lá chắn vững chắc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và tạo dựng môi trường giáo dục an toàn trên địa bàn.