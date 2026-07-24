Việt Nam đang thu hút nhiều doanh nghiệp công nghệ môi trường quốc tế

Nếu trước đây rác thải được xem là gánh nặng cần xử lý thì nay, nhiều quốc gia lại coi đó là nguồn tài nguyên có thể đưa trở lại nền kinh tế. Đây cũng là một thị trường còn rất nhiều dư địa. Báo cáo Khoảng cách Tuần hoàn 2026 cho thấy, hiện mới chỉ khoảng 6,9% vật liệu trên toàn cầu được đưa trở lại chu trình sản xuất. Từ cách nghĩ mới ấy, nhiều quốc gia triển khai cơ chế EPR, tức là trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, để thúc đẩy tái chế và phát triển thị trường nguyên liệu tuần hoàn. Việt Nam cũng đang từng bước đi theo xu hướng này.

Gần 4 triệu tấn nhựa phát sinh mỗi năm có thể xem là áp lực môi trường. Dưới góc độ kinh tế tuần hoàn, đó còn là một "mỏ nguyên liệu thứ cấp" trị giá hàng tỷ USD mà Việt Nam chưa khai thác hết.

Công ty cổ phần Công nghệ Xử lý môi trường ARC-V đã sử dụng ấu trùng ruồi lính đen để 'ăn sạch' phần rác hữu cơ, biến chúng thành phân bón và thức ăn chăn nuôi giàu dinh dưỡng. Phần rác vô cơ còn lại không đem đốt hay chôn lấp, mà được nhiệt phân khép kín để chuyển hóa thành than tổng hợp.

Còn một nhà đầu tư khác từ châu Âu với bài toán kinh doanh thu gom dây thừng đã qua sử dụng. Mục tiêu của doanh nghiệp này là mở rộng mạng lưới hợp tác tại Việt Nam để đạt mục tiêu có thể xử lý 1.000 tấn dây thừng mỗi tháng.

Ông Vineet Batura - Giám đốc điều hành Công ty C-Loop, Na Uy cho biết: "Việt Nam là một trong những đối tác lớn nhất của công ty chúng tôi, chiếm khoảng 60%. Chúng tôi muốn tìm kiếm thêm nhiều đối tác hơn nữa nhằm thúc đẩy các sáng kiến tuần hoàn trong ngành hàng hải vì Việt Nam đang có nhiều lợi thế từ sự khuyến khích của Chính phủ với kinh tế xanh".

Gần 1/3 các dự án được lựa chọn tham gia Chương trình Tài chính Khí hậu Việt Nam 2026 do Chính phủ Anh hỗ trợ là các dự án trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn. Điều này cho thấy lĩnh vực này đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư và tổ chức hỗ trợ quốc tế, qua đó mở ra thêm cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ môi trường và tái chế tại Việt Nam.

Ông Abhinav Goyal - Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Dự án Đầu tư và Cơ sở hạ tầng, Công ty PwC Việt Nam cho hay: "Việt Nam có một nguồn dự án tài chính khí hậu và carbon thấp rất lớn. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra các cơ chế để nâng cao mức độ sẵn sàng giao dịch, đồng thời đảm bảo các dự án phù hợp với khung pháp lý quốc gia, để các nhà đầu tư không gặp khó khăn khi rót vốn vào những dự án này".

Có thể thấy Việt Nam đang dần trở thành điểm đến của các doanh nghiệp công nghệ môi trường. Khi chính sách tạo ra thị trường và dòng tiền cho hoạt động tái chế, rác thải không chỉ là bài toán môi trường mà còn là nguồn nguyên liệu, là cơ hội đầu tư tương lai.