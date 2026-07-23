3 tính năng của Google Maps mà người chạy xe điện nên biết

Sự phát triển của thị trường xe điện kéo theo nhu cầu về các công cụ hỗ trợ lập kế hoạch di chuyển. Trong bối cảnh mạng lưới trạm sạc vẫn chưa phủ rộng ở nhiều khu vực, việc chủ động tính toán hành trình đóng vai trò quan trọng để tránh tình trạng hết pin giữa đường.

Bên cạnh chức năng chỉ đường quen thuộc, Google Maps đã bổ sung nhiều tính năng dành riêng cho xe điện (EV), giúp người dùng tìm kiếm trạm sạc, ước tính lượng pin còn lại và tự động điều chỉnh lộ trình khi cần thiết. Dưới đây là ba tính năng đáng chú ý.

Dự đoán dung lượng pin và tự động lên kế hoạch sạc

Một trong những tính năng nổi bật nhất là khả năng dự đoán mức pin khi xe đến điểm đến. Sau khi người dùng nhập thông tin về mẫu xe và địa điểm cần tới, Google Maps sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tính toán mức tiêu thụ năng lượng dựa trên nhiều yếu tố như tình trạng giao thông theo thời gian thực, địa hình, độ cao tuyến đường và điều kiện thời tiết.

Khi người lái xe nhập thông tin về xe điện và điểm đến, Google Maps sẽ sử dụng AI để tính toán mức tiêu hao pin dự kiến. (Ảnh: Google)

Khi người lái xe nhập thông tin về xe điện và điểm đến, Google Maps sẽ sử dụng AI để tính toán mức tiêu hao pin dự kiến. (Ảnh: Google)

Nếu nhận thấy lượng pin không đủ để hoàn thành hành trình, ứng dụng sẽ tự động đề xuất các điểm dừng sạc phù hợp trên đường đi. Đồng thời, Google Maps cũng hiển thị mức pin dự kiến khi đến nơi cùng thời gian di chuyển ước tính, giúp người lái chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình.

Theo Google, tính năng này hiện hỗ trợ hơn 350 mẫu xe điện tương thích với Android Auto.

Theo dõi tình trạng trạm sạc theo thời gian thực

Việc tìm được trạm sạc chưa chắc đồng nghĩa với việc có thể sạc ngay. Để giải quyết vấn đề này, Google Maps cung cấp thêm thông tin về tình trạng hoạt động của từng trạm.

Người dùng có thể xem số lượng cổng sạc còn trống, loại đầu sạc được hỗ trợ, công suất sạc cũng như tình trạng sử dụng theo thời gian thực. Trên phiên bản dành cho điện thoại, ứng dụng còn hiển thị thêm thông tin về phương thức thanh toán và trạng thái vận hành của trạm sạc.

Bên cạnh đó, Google Maps cho phép lọc kết quả tìm kiếm theo loại đầu cắm hoặc tốc độ sạc, giúp người dùng nhanh chóng lựa chọn được trạm phù hợp với mẫu xe đang sử dụng.

Hiển thị mức pin ngay trên xe có tích hợp Google

Đối với các mẫu ô tô được tích hợp sẵn hệ điều hành Google, trải nghiệm sử dụng Google Maps còn được mở rộng với nhiều tính năng chuyên biệt dành cho xe điện.

Khi người lái tìm kiếm một địa điểm, hệ thống sẽ hiển thị ngay tỷ lệ pin dự kiến còn lại khi xe đến nơi. Trong suốt hành trình, con số này liên tục được cập nhật theo điều kiện giao thông và mức tiêu thụ năng lượng thực tế.

Nếu hệ thống phát hiện lượng pin không đủ để hoàn thành chuyến đi, Google Maps sẽ tự động bổ sung các điểm dừng sạc vào lộ trình, đồng thời tính toán lại thời gian đến đích sau khi sạc.

Hiện nhiều hãng xe như Ford, General Motors (GM), Honda, Nissan, Polestar, Renault và Volvo đã tích hợp các dịch vụ của Google, trong đó có Google Maps, lên một số dòng xe của mình.

Với sự phát triển nhanh của xe điện, các tính năng hỗ trợ lập kế hoạch hành trình ngày càng trở nên quan trọng. Thay vì chỉ đóng vai trò là ứng dụng dẫn đường, Google Maps đang dần trở thành công cụ hỗ trợ quản lý năng lượng và tối ưu trải nghiệm di chuyển cho người dùng xe điện, đặc biệt trong những chuyến đi đường dài hoặc tại các khu vực có hạ tầng sạc còn hạn chế.