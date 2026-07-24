Google bị phạt 1 tỷ USD

Theo EC, Google đã có những hành vi tạo lợi thế không công bằng cho các dịch vụ của mình, làm suy giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp khác trên thị trường số.

Khoản phạt lớn nhất, trị giá 460 triệu euro, được Ủy ban châu Âu áp dụng đối với Google theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (Digital Markets Act - DMA) vì ưu tiên các dịch vụ của chính mình trong kết quả tìm kiếm liên quan đến mua sắm, khách sạn, giao thông và thể thao.

Khoản phạt thứ hai, trị giá 430 triệu euro , liên quan đến việc Google Play áp dụng các quy định khiến các nhà phát triển ứng dụng không thể hướng người dùng sang các cửa hàng ứng dụng hoặc website khác để mua ứng dụng với mức giá rẻ hơn, qua đó làm giảm sự cạnh tranh trên thị trường.

Google tổng cộng 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm các quy định của Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Reuters.

Reuters là hãng tin đầu tiên đưa tin về cả hai khoản phạt này. Đây là những án phạt đầu tiên mà Google phải nhận theo DMA, đồng thời là lần thứ 5 và thứ 6 công ty bị xử phạt vì các hành vi chống cạnh tranh. Tổng số tiền phạt Google phải nộp tại châu Âu trong gần hai thập kỷ qua đã lên tới 10,38 tỷ euro.

Phát biểu sau quyết định, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách cạnh tranh Teresa Ribera khẳng định EU có trách nhiệm bảo đảm các doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của khối.

Trong khi đó, Ủy viên phụ trách công nghệ Henna Virkkunen nhấn mạnh mục tiêu của DMA là xây dựng một môi trường cạnh tranh công bằng cho tất cả các bên, ngăn các nền tảng công nghệ lớn lạm dụng vị thế thống lĩnh để gây bất lợi cho đối thủ.

Theo quyết định của EC, Google có 60 ngày để thực hiện các yêu cầu khắc phục, bao gồm đối xử công bằng với các đối thủ cạnh tranh trong kết quả tìm kiếm và cho phép các nhà phát triển ứng dụng tự do hướng người dùng tới các phương thức thanh toán hoặc nền tảng phân phối khác.

Đáp lại, Google bày tỏ không đồng tình với kết luận của EU và cho biết đang cân nhắc khởi kiện quyết định này.

Ông Kent Walker - Chủ tịch phụ trách Quan hệ toàn cầu của Google - cho rằng, việc tuân thủ các yêu cầu của EU sẽ buộc công ty phải loại bỏ nhiều tính năng mà người dùng châu Âu đang sử dụng hằng ngày, chẳng hạn như hiển thị giá theo thời gian thực, tình trạng còn phòng khách sạn, chuyến bay hoặc nhà hàng ngay trên trang tìm kiếm.

Theo Google, các thay đổi này không giúp tăng tính cạnh tranh mà ngược lại có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp tới cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng châu Âu.

Dù đưa ra án phạt nặng, EC vẫn đánh giá tích cực quá trình hợp tác giữa hai bên. Cơ quan này cho biết Google đang duy trì một "đối thoại mang tính xây dựng" với các nhà quản lý và đã chủ động thử nghiệm nhiều thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu của DMA; điều chỉnh cách hiển thị các dịch vụ mua sắm, khách sạn, chuyến bay và nội dung thể thao trên Google Search, cũng như thay đổi cơ chế hiển thị quảng cáo và nội dung liên quan.

EU cũng đang làm việc với Google để xem xét việc áp dụng các nguyên tắc cạnh tranh mới đối với các tính năng trí tuệ nhân tạo như AI Overviews và AI Mode.

Đối với Google Play, các điều chỉnh mà Google đề xuất cũng được EC đánh giá là bước tiến tích cực hướng tới việc tuân thủ đầy đủ các quy định mới.

Việc EC ghi nhận những tiến triển này đồng nghĩa khả năng Google phải đối mặt với các khoản phạt bổ sung theo ngày vì không tuân thủ hiện được đánh giá là không cao, miễn là công ty tiếp tục thực hiện đúng các cam kết.

Quyết định mới nhất tiếp tục phản ánh lập trường cứng rắn của EU đối với các tập đoàn công nghệ lớn, bất chấp sự phản đối từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Washington từng nhiều lần chỉ trích các quy định của châu Âu là nhắm vào doanh nghiệp Mỹ, đồng thời cảnh báo có thể áp dụng các biện pháp thuế quan để đáp trả.

Trước Google, Apple và Meta cũng từng bị EU xử phạt theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số, cho thấy EC đang đẩy mạnh việc thực thi bộ quy định được xem là nền tảng trong nỗ lực thiết lập một thị trường số minh bạch và cạnh tranh hơn tại châu Âu.