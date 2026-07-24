AI Agent thay đổi cách con người làm việc

Hội nghị AI Thế giới (WAIC) 2026 ở Thượng Hải, hầu hết các hãng công nghệ lớn đều trình diễn một xu hướng mới - AI Agent (hay tác nhân AI). Đây là những hệ thống không chỉ hiểu yêu cầu của người dùng mà còn có thể tự lập kế hoạch, chia nhỏ công việc thành nhiều bước, sử dụng các phần mềm và dịch vụ khác nhau để hoàn thành mục tiêu, thậm chí phối hợp với các AI khác trong cùng một quy trình. Rõ ràng thị trường lao động đang trải qua những thay đổi rất lớn khi tích hợp AI.

Câu hỏi lớn nhất không còn là AI thông minh đến đâu, mà là công việc sẽ được tổ chức lại như thế nào. Nếu chatbot là cuộc cách mạng về cách con người tiếp cận tri thức, thì tác nhân AI có thể là cuộc cách mạng về cách công việc được thực hiện. Thay đổi đó có thể tác động sâu sắc nhất đến thị trường lao động và mô hình doanh nghiệp trong những năm tới.

Không còn chỉ phản hồi câu lệnh - đó là điểm khác biệt lớn nhất của thế hệ AI được giới thiệu tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới 2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Từ cửa hàng tiện lợi tự động đến các robot làm việc trong dịch vụ và sản xuất, những AI thế hệ mới không còn chỉ thực hiện các thao tác được lập trình sẵn. Chúng được thiết kế để quan sát môi trường xung quanh, hiểu mục tiêu và tính toán nhiều phương án trước khi đưa ra quyết định.

Đến với hội nghị, ACE Robotics - một công ty AI của Trung Quốc, giới thiệu mô hình Kairos, cho phép robot mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau, đánh giá kết quả của từng phương án rồi mới lựa chọn cách thực hiện tối ưu.

Ông Vương Hiểu Cương - Chủ tịch ACE Robotics, Trung Quốc cho biết: "Trước mỗi quyết định, AI sẽ tạo ra nhiều kịch bản giả định để kiểm chứng và so sánh. Sau quá trình đánh giá, hệ thống sẽ chọn phương án có độ tin cậy cao nhất, chi phí thấp nhất và đạt hiệu quả cao nhất".

Điểm khác biệt là robot không còn phản ứng ngay với một mệnh lệnh. Trước mỗi hành động, AI sẽ "cân nhắc" nhiều phương án rồi mới đưa ra quyết định. Không chỉ robot, AI thế hệ mới cũng đang xuất hiện trên những thiết bị quen thuộc hơn.

Hội nghị AI Thế giới (WAIC) 2026 ở Thượng Hải, hầu hết các hãng công nghệ lớn đều trình diễn một xu hướng mới - AI Agent (hay tác nhân AI).

Tại Hội nghị, công ty AI StepFun Technology có trụ sở tại Thượng Hải giới thiệu mẫu điện thoại StepX Neo, được doanh nghiệp này gọi là điện thoại AI đầu tiên của Trung Quốc. Điểm nổi bật của thiết bị là AI có khả năng học hỏi từ chính người sử dụng, thay vì chỉ phản hồi từng yêu cầu như các trợ lý ảo trước đây.

Ông Trương Minh Lôi - Chuyên gia StepFun Technology, Trung Quốc cho biết: "Khác với điện thoại thông minh truyền thống chỉ phản hồi theo từng thao tác của người dùng, chiếc điện thoại này có thể chủ động thực hiện nhiều công việc. Càng sử dụng lâu, AI càng hiểu rõ thói quen và nhu cầu của người dùng. Điều đó có được nhờ khả năng lưu giữ thông tin trong suốt quá trình sử dụng, giúp AI đưa ra những hỗ trợ phù hợp trong từng tình huống cụ thể".

AI đang vượt ra khỏi vai trò của một chatbot. Thay vì chỉ trả lời câu hỏi, giờ đây, AI đã bắt đầu có thể quan sát, phân tích và chủ động thực hiện nhiều nhiệm vụ trong thế giới thực.