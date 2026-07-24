BYD đưa công nghệ hỗ trợ lái xuống phân khúc xe giá rẻ, cuộc cạnh tranh xe điện có thể bước sang giai đoạn mới

Theo trang tin Reuters, trong nhiều năm, các tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) hay khả năng lái xe thông minh gần như luôn được xem là “đặc quyền” của những mẫu xe điện cao cấp.

Tuy nhiên, bước đi của BYD đang làm thay đổi hoàn toàn quan niệm này. Khi đưa hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến xuống những mẫu xe có giá chưa đến 10.000 USD (tương đương với 263 triệu VNĐ), hãng xe điện Trung Quốc không chỉ tạo ra một lợi thế cạnh tranh mới mà còn có thể mở màn cho một cuộc chiến định nghĩa lại giá trị của “xe thông minh”.

BYD chính thức công bố sẽ trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) độc quyền mang tên God's Eye (Mắt thần) trên hầu hết các dòng xe của hãng, bao gồm cả những mẫu xe có giá chỉ từ 9.5 USD.

Động thái này đưa công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp xuống phân khúc phổ thông, với mức giá thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ.

Trước đó, BYD chỉ cung cấp các tính năng này trên các dòng xe có giá từ 30.000 USD (dao động trong khoảng 790 triệu VNĐ) trở lên.

Trong khi đó, Tesla hiện chỉ cung cấp các tính năng hỗ trợ lái tương tự tại Trung Quốc trên những mẫu xe điện có giá từ 32.000 USD (dao động trong khoảng 840 triệu VNĐ).

Khi “ xe thông minh ” không còn đồng nghĩa với xe đắt tiền

Việc đưa ADAS xuống phân khúc phổ thông không phải hoàn toàn mới. Một số thương hiệu xe điện Trung Quốc như dòng MONA của Xpeng hay các mẫu xe của Leapmotor, đối tác của Stellantis cũng đã giới thiệu những mẫu xe giá phải chăng tích hợp tính năng lái thông minh.

Tuy nhiên, trước khi BYD tham gia cuộc chơi, mẫu xe rẻ nhất được trang bị công nghệ này là Baojun Yunhai của liên doanh SAIC - General Motors - Wuling với mức giá khoảng 15.000 USD (tương đương với khoảng 395 triệu VNĐ).

Sự xuất hiện của BYD Seagull với giá chỉ 9.5 USD (tương đương với khoảng 250 triệu VNĐ) đã kéo mặt bằng công nghệ xuống một ngưỡng hoàn toàn mới, khiến khái niệm “xe thông minh” không còn gắn chặt với phân khúc cao cấp mà trở thành giá trị có thể tiếp cận với số đông người dùng.

Theo ông Yale Zhang, Giám đốc điều hành công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược Automotive Foresight cho rằng: “Mục tiêu lớn nhất của BYD là họ muốn bình đẳng hóa quyền tiếp cận công nghệ.

Công nghệ không nhất thiết phải thuộc phân khúc cao cấp và họ có thể châm ngòi cho một cuộc chiến giá cả tại đây”.

Ông cũng so sánh chiến lược này với hiện tượng DeepSeek, startup AI của Trung Quốc từng gây chấn động thị trường toàn cầu khi công bố có thể xây dựng các mô hình trí tuệ nhân tạo với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các “ông lớn” công nghệ phương Tây.

Điểm chung giữa hai trường hợp là cùng theo đuổi mục tiêu đưa công nghệ tiên tiến đến với số đông, thay vì giới hạn trong những sản phẩm có giá thành cao.

Trong bối cảnh thị trường xe điện Trung Quốc đã trải qua nhiều năm cạnh tranh bằng giá bán, BYD dường như đang mở ra giai đoạn cạnh tranh tiếp theo, đó là công nghệ.

Theo ông John Zeng, Trưởng bộ phận dự báo thị trường Trung Quốc tại Công ty phân tích dữ liệu và tư vấn thị trường GlobalData (London, Vương quốc Anh), động thái đẩy mạnh lái xe thông minh cho thấy BYD đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới sau khi doanh số bán hàng có dấu hiệu chững lại.

Ông nhận định: “Tính năng lái thông minh được kỳ vọng sẽ đưa doanh số của hãng lên một tầm cao mới”.

Đồng thời, ông cũng cho rằng: “Các nhà sản xuất ô tô khác, bao gồm cả Xpeng, sẽ phải chịu áp lực cực lớn từ các dòng xe điện giá rẻ tích hợp hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) của BYD, nhưng sẽ rất khó để họ có thể bắt chước các mức giá rẻ tương tự”.

Nhận định này phản ánh thách thức mà toàn ngành đang đối mặt. Nếu trước đây lợi thế cạnh tranh nằm ở phạm vi hoạt động, tốc độ sạc hay giá bán, thì hiện nay khả năng phổ cập các công nghệ thông minh với chi phí thấp đang trở thành yếu tố quyết định.

Ngoài ra, “tài xế AI” sẽ trở thành cuộc đua tiếp theo. Kỳ vọng về tác động của kế hoạch này đã xuất hiện từ trước khi BYD chính thức công bố.

Đây là tín hiệu cho thấy giới đầu tư tin rằng cuộc cạnh tranh trên thị trường xe điện Trung Quốc sẽ không còn chỉ xoay quanh giá bán, mà sẽ chuyển sang khả năng phổ cập công nghệ lái thông minh.

Điều này càng đáng chú ý khi chính BYD từng là doanh nghiệp khởi xướng cuộc chiến giá trong hai năm qua bằng hàng loạt đợt giảm giá trên các dòng xe bán chạy thuộc series Dynasty và Ocean.

Nếu trước đây chiến lược là khiến xe điện trở nên dễ mua hơn, thì hiện nay mục tiêu đã mở rộng thành đưa cả các công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên xe cao cấp đến với phân khúc phổ thông.

Xe thông minh sẽ trở thành tiêu chuẩn mới?

Ông Vương Truyền Phúc, CEO BYD, đã đưa ra một dự báo đáng chú ý, đó là các tính năng lái xe thông minh trong tương lai sẽ trở thành trang bị tiêu chuẩn trên ô tô, tương tự như dây đai an toàn hay túi khí ngày nay.

Đây không chỉ là tầm nhìn dành riêng cho BYD mà còn phản ánh xu hướng phát triển của ngành công nghiệp ô tô, nơi phần mềm, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng ngang với động cơ hay pin.

BYD cũng cho biết đã tích hợp các mô hình AI của DeepSeek vào kiến trúc xe thông minh Xuanji, nhằm tăng cường khả năng xử lý và phát triển các tính năng thông minh trên xe.

Theo ông Vương: “Khi ngày càng có nhiều người sử dụng tính năng lái thông minh, nó sẽ tạo ra hiệu ứng lan truyền đối với công nghệ lái thông minh của Trung Quốc khi tốc độ tích lũy dữ liệu và cải tiến được đẩy nhanh”.

Nói cách khác, càng nhiều xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái, lượng dữ liệu thu thập được càng lớn, từ đó giúp thuật toán AI tiếp tục được cải thiện.

Đây chính là lợi thế quy mô mà BYD đang hướng tới khi đưa công nghệ xuống những mẫu xe có mức giá chỉ ngang nhiều mẫu xe chạy xăng cỡ nhỏ.

Nếu chiến lược này thành công, “xe thông minh” sẽ không còn được định nghĩa bởi mức giá hay phân khúc, mà bởi việc các công nghệ hỗ trợ lái và AI trở thành trang bị phổ cập.

Khi đó, cuộc cạnh tranh của ngành xe điện sẽ bước sang một giai đoạn mới, nơi khả năng phổ cập công nghệ có thể quan trọng không kém những đột phá về pin hay chi phí sản xuất.

* Nguồn: Reuters.