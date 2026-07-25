Chính thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô, kết nối KOL, doanh nghiệp và cơ quan quản lý xây dựng môi trường số an toàn

Trong khuôn khổ Hội nghị KOL và Ra mắt câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô với thông điệp “Trọn niềm tin số - Kiến tạo tương lai” diễn ra vào ngày 24/7, một trong những điểm nhấn là việc ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô (Digital Trust Alliance Club Thủ đô - DTA Thủ đô).

Theo Ban tổ chức, CLB được thành lập nhằm hưởng ứng chủ trương của Bộ Công an về xây dựng Liên minh Niềm tin số, đồng thời cụ thể hóa định hướng này trên địa bàn Thủ đô thông qua việc kết nối các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, nền tảng số, KOL, KOC, chuyên gia, quản trị viên các trang, kênh và cộng đồng sáng tạo nội dung.

Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô chính thức được ra mắt vào ngày 24/7 (Ảnh: Lê Trung)

Không chỉ là nơi tập hợp thành viên, CLB được định hướng trở thành diễn đàn để cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số và cộng đồng sáng tạo nội dung thường xuyên trao đổi, cập nhật chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các sáng kiến nhằm lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô, cho biết việc thành lập CLB là bước cụ thể hóa chủ trương của Bộ Công an trong việc huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia phòng ngừa thông tin xấu độc, tin giả, lừa đảo trực tuyến và các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô (Ảnh: Lê Trung)

Cấu trúc bộ máy của câu lạc bộ (Ảnh: Lê Trung)

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, mục tiêu của CLB không chỉ dừng ở việc xây dựng một mạng lưới kết nối mà còn hướng tới hình thành một diễn đàn đồng hành và mạng lưới hành động thực chất, nơi cơ quan quản lý, lực lượng Công an, doanh nghiệp, nền tảng số, cơ quan báo chí, nghệ sĩ, KOL, KOC và cộng đồng sáng tạo nội dung có thể thường xuyên trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau và cùng kiến tạo văn hóa số.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, CLB sẽ tập trung triển khai ba định hướng hoạt động trọng tâm.

Trước hết, CLB sẽ đồng hành về pháp lý và an toàn số, hỗ trợ các thành viên cập nhật kịp thời chủ trương, chính sách, quy định pháp luật; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, giả mạo, chiếm đoạt tài khoản, xâm phạm dữ liệu cá nhân cũng như những rủi ro mới phát sinh từ AI và Deepfake. Khi gặp khó khăn trong quá trình hoạt động, các thành viên sẽ được kết nối với cơ quan chức năng và chuyên gia để được tư vấn, hỗ trợ theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, CLB sẽ đồng hành trong hoạt động nghề nghiệp và sáng tạo nội dung, phối hợp với các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và nền tảng số nhằm hỗ trợ tiếp cận nguồn tin chính thống, nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin, thực hiện đúng quy định về bản quyền, quảng cáo và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo Ban Chủ nhiệm, mục tiêu không chỉ là giúp các thành viên tránh vi phạm mà còn khuyến khích sáng tạo những nội dung chính xác, minh bạch và có giá trị cho cộng đồng.

Định hướng thứ ba là kết nối và lan tỏa các giá trị tích cực thông qua các chương trình tập huấn, tọa đàm, chiến dịch truyền thông và sáng kiến cộng đồng. CLB kỳ vọng các nghệ sĩ, KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung sẽ phát huy sức ảnh hưởng để phổ biến kiến thức, kỹ năng số, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời lan tỏa lối sống nhân văn và hình ảnh Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

CLB kỳ vọng kết nối và lan tỏa các giá trị tích cực trên không gian mạng (Ảnh: Lê Trung)

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cũng cho biết Ban Chủ nhiệm CLB sẽ tổ chức các hoạt động theo phương châm thiết thực, linh hoạt, đúng tôn chỉ, mục đích, lấy nhu cầu của thành viên, lợi ích cộng đồng và hiệu quả xã hội làm thước đo.

Cùng với đó, Ban Chủ nhiệm mong muốn mỗi thành viên khi tham gia CLB thực hiện ba cam kết gồm: tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức; minh bạch, thận trọng, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải; đồng thời sử dụng uy tín và sức ảnh hưởng của mình để bảo vệ người dùng, lan tỏa những giá trị tích cực và góp phần củng cố niềm tin xã hội trên không gian mạng.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô kêu gọi các nghệ sĩ, KOL, KOC, chuyên gia, doanh nghiệp, nền tảng số, cơ quan báo chí và cộng đồng sáng tạo nội dung cùng đồng hành, đóng góp trí tuệ và trách nhiệm để xây dựng CLB phát triển bền vững:

“Tôi trân trọng kêu gọi các nghệ sĩ, KOL, KOC, chuyên gia, doanh nghiệp, nền tảng số, cơ quan báo chí và các nhà sáng tạo nội dung cùng đồng hành, đóng góp trí tuệ, uy tín và trách nhiệm cho sự phát triển của Câu lạc bộ; để thông tin tích cực được lan tỏa, hành động có trách nhiệm được nhân rộng và người dân được bảo vệ tốt hơn trên môi trường số.”