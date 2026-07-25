Hà Nội khai mạc Hội nghị KOL & ra mắt CLB Niềm tin số Thủ đô

Chiều ngày 24/7/2026, Hội nghị KOL và Lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Niềm tin số Thủ đô chính thức diễn ra tại Hà Nội với thông điệp "Trọn niềm tin số - Kiến tạo tương lai".

Chương trình mở đầu bằng các tiết mục trình diễn đến từ nhiều nghệ sĩ như Hà Myo, Tuấn Cry, Ngô Lan Hương,... Tiếp sau đó là giới thiệu đại biểu, lãnh đạo các cơ quan quản lý cùng những đơn vị đồng hành tham dự, phiên tọa đàm, khen thưởng, đồng thời công bố mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn của CLB Niềm tin số Thủ đô trong giai đoạn đầu hoạt động.

Hội nghị ghi nhận sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ, ngành Trung ương: Đại tá, NSND Vũ Tự Long, Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội; NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Sự kiện còn có sự tham dự của ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, lãnh đạo các sở, ngành cùng lực lượng Công an và cộng đồng những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), doanh nghiệp truyền thông lớn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã cùng thực hiện nghi thức ra mắt và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Câu lạc bộ.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của các chuyên gia về công nghệ, an toàn thông tin, đại diện nền tảng TikTok Việt Nam, các doanh nghiệp truyền thông, nghệ sĩ, KOL, KOC và đông đảo nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

Hội nghị khai mạc bằng những phần trình diễn đến từ các nghệ sĩ Hà Myo, Tuấn Cry, Ngô Lan Hương,...

Trong phần khai mạc, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội - Chủ trì hội nghị nhấn mạnh, không gian số, đời sống số ngày nay đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống xã hội, hiện diện trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng tới văn hóa, giải trí, an sinh xã hội.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, một bộ phận người có ảnh hưởng trên không gian mạng và các doanh nghiệp truyền thông ngày càng có khả năng tác động trực tiếp, nhanh chóng và sâu rộng tới nhận thức, cảm xúc, lựa chọn và hành vi của công chúng.

"Điều đó đòi hỏi phải xây dựng một môi trường số văn minh, an toàn, đáng tin cậy. Đây không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước hay lực lượng chuyên trách, mà phải trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó cộng đồng người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng đóng vai trò đặc biệt quan trọng", Đại tá Nguyễn Tiến Đạt phát biểu.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

Phó Giám đốc CATP khẳng định việc Bộ Công an phát động xây dựng Liên minh Niềm tin số không chỉ mở ra một khuôn khổ phối hợp mới, mà còn thể hiện sự chuyển biến tư duy mạnh mẽ. Từ chủ động quản lý đến đồng hành, kiến tạo. Từ xử lý vi phạm đã xảy ra sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Từ nỗ lực riêng lẻ của từng cơ quan tổ chức sang huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội.

Với thông điệp "Trọn niềm tin số, kiến tạo tương lai", Đại tá Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ: “Công an thành phố tin tưởng rằng tương lai số không chỉ được kiến tạo bằng hạ tầng, dữ liệu hay công nghệ hiện đại, mà trước hết phải được xây dựng trên nền tảng của niềm tin. Niềm tin ấy được tạo nên từ thông tin trung thực, hành vi có trách nhiệm, sự thượng tôn pháp luật và tinh thần đồng hành giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nền tảng và cộng đồng”, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt phát biểu.

Không chỉ là lễ ra mắt một tổ chức mới, hội nghị còn mở ra diễn đàn đối thoại đa chiều về những vấn đề đang được cộng đồng sáng tạo nội dung quan tâm như AI Deepfake, tin giả, giả mạo tài khoản, bản quyền số, minh bạch quảng cáo, nghĩa vụ thuế, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chuẩn mực ứng xử trên mạng xã hội. Thông qua các phiên thảo luận, đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nhà sáng tạo nội dung sẽ cùng trao đổi để tìm kiếm giải pháp, góp phần xây dựng hệ sinh thái nội dung số phát triển bền vững.

Các phiên tọa đàm quy tụ các diễn giả đại diện cho cơ quan quản lý Nhà nước, lực lượng công an, văn nghệ sĩ và chuyên gia công nghệ.

Đại tá, NSND Tự Long mang đến phiên tọa đàm góc nhìn của một nhà sáng tạo nội dung, một nghệ sĩ và một sĩ quan quân đội có sức ảnh hưởng rộng

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Phần cuối của chương trình, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP cùng các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức ra mắt CLB "Niềm tin số Thủ đô".

Phát biểu tổng kết và bế mạc trước sự chứng kiến của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng toàn thể đại biểu khách quý, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ "Niềm tin số Thủ đô" đã khái quát toàn bộ kết quả hội nghị bằng ba từ khóa cốt lõi: nhận diện, trách nhiệm và đồng hành.

"Một mình lực lượng Công an hay các cơ quan chức năng không thể nào làm được hết nhiệm vụ. Rất cần sự đồng hành chung sức của cả hệ thống chính trị và xã hội. Trong đó có các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp nền tảng số, các KOLs, KOCs và toàn thể cộng đồng chúng ta đồng hành để xây dựng một môi trường số có trách nhiệm, an toàn, văn minh và đáng tin cậy", Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nói.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo tại nghi thức ra mắt CLB "Niềm tin số Thủ đô"