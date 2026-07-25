Lý do hơn 500 chuyên gia, tài năng trẻ từ 30 quốc gia bất ngờ hội tụ về một tỉnh miền Trung

Tại Việt Nam, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Cùng với đó, Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đưa “An ninh mạng và lượng tử” vào nhóm công nghệ chiến lược, trong đó tính toán lượng tử, truyền thông lượng tử và cảm biến lượng tử là các sản phẩm công nghệ chiến lược được ưu tiên phát triển.

Trong chỉ đạo mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghệ lượng tử với tư duy chiến lược, dài hạn, coi đây là một trong những lĩnh vực quan trọng để tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm tự chủ quốc gia.

Xu hướng này cho thấy cạnh tranh về công nghệ lượng tử không chỉ là cạnh tranh về năng lực nghiên cứu và công nghệ, mà còn là cạnh tranh về nguồn nhân lực, hạ tầng, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khả năng chuyển hóa tri thức thành các sản phẩm và ngành công nghiệp mới.

Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để phát triển hệ sinh thái, tăng cường hợp tác quốc tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ lõi.

Trong bối cảnh đó, m﻿ới đây, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum) tổ chức Lễ khai mạc Vòng chung kết Cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng tử vì Mục tiêu Phát triển Xã hội 2026 (QC4SG 2026), với sự đồng hành của các đối tác trong nước và quốc tế.

Lễ khai mạc Vòng chung kết Cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng tử vì Mục tiêu Phát triển Xã hội 2026 (QC4SG 2026) ngày 24/7

Chương trình được tổ chức nhằm kết nối các nhà khoa học, tập đoàn, chuyên gia, startup và tài năng trẻ trong nước, quốc tế cùng phát triển giải pháp ứng dụng công nghệ lượng tử phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội. Không chỉ là sân chơi học thuật, Cuộc thi được thiết kế theo mô hình “đào tạo – cố vấn – kết nối đầu tư – ươm tạo”, hướng tới phát triển các ý tưởng thành dự án có khả năng ứng dụng và thương mại hóa.

Sau gần sáu tháng phát động trên phạm vi toàn cầu, Cuộc thi đã thu hút hơn 500 hồ sơ đăng ký đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ , quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong khu vực. Ban Tổ chức đã lựa chọn 27 đội thi xuất sắc nhất, với gần 100 thí sinh, tham dự vòng chung kết tại Gia Lai dưới sự hướng dẫn của khoảng 50 chuyên gia và cố vấn trong nước, quốc tế.

Từ ngày 24 đến 28/7/2026, các đội thi sẽ tham gia chuỗi hoạt động đào tạo chuyên sâu, cố vấn kỹ thuật, phát triển giải pháp và trình diễn sản phẩm trước Hội đồng chuyên môn tại Demo Day.

Song song với đó, VNQuantum Dealroom sẽ kết nối các đội thi, nhóm nghiên cứu và startup với doanh nghiệp, quỹ đầu tư và đối tác công nghệ nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đầu tư và thương mại hóa các giải pháp tiềm năng.

Sau vòng chung kết, NIC và VNQuantum sẽ tiếp tục đồng nuôi dưỡng các dự án tiềm năng đến hết năm 2026, nhằm tập trung hỗ trợ hoàn thiện công nghệ, phát triển mô hình kinh doanh và kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư, đối tác trong nước và quốc tế để từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Từng bước làm chủ công nghệ và tạo dựng năng lực cạnh tranh bằng chính trí tuệ Việt Nam﻿

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đánh giá việc các nhà khoa học, chuyên gia và tài năng trẻ từ nhiều quốc gia cùng hội tụ tại Việt Nam để giải quyết các bài toán về công nghệ lượng tử là minh chứng cho khát vọng chủ động tham gia vào những lĩnh vực công nghệ tiên phong của Việt Nam.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng

Nguyên Phó Thủ tướng ghi nhận vai trò hạt nhân kết nối của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Gia Lai trong việc đăng cai Năm Lượng tử Gia Lai 2026, đồng thời ghi nhận những đóng góp của VNQuantum và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) trong phát triển hệ sinh thái và cộng đồng nghiên cứu công nghệ lượng tử tại Việt Nam.

Theo Nguyên Phó Thủ tướng, công nghệ lượng tử đang mở ra những cơ hội đột phá trong nhiều lĩnh vực, trong khi cuộc cạnh tranh về lượng tử không chỉ là cạnh tranh về công nghệ mà còn về nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

"Việt Nam phải chủ động tham gia từ sớm, từng bước làm chủ công nghệ và tạo dựng năng lực cạnh tranh bằng chính trí tuệ Việt Nam", Nguyên Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cuộc thi tập trung vào việc ứng dụng tính toán lượng tử để giải quyết các thách thức trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, logistics, tài chính, năng lượng, nông nghiệp, y tế và phát triển bền vững.

Đây là những bài toán được xây dựng từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội, nhằm thúc đẩy các đội thi phát triển các giải pháp có tính ứng dụng, góp phần hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cho biết, công nghệ lượng tử đang phát triển mạnh mẽ và trở thành nền tảng quan trọng của nhiều ngành công nghệ chiến lược.

Để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam cần phát triển đồng bộ khoa học cơ bản, nguồn nhân lực, bài toán ứng dụng và hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện, trường và các đối tác quốc tế. Ông khẳng định, Cuộc thi không chỉ là sân chơi công nghệ mà còn là nền tảng kết nối đào tạo, nghiên cứu, ươm tạo và đầu tư, góp phần phát triển hệ sinh thái công nghệ lượng tử Việt Nam.

Ô﻿ng Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Riêng trong lĩnh vực lượng tử, NIC đã bảo trợ thành lập Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum), tạo nền tảng kết nối cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Việt Nam.

Phát biểu chào mừng tại sự kiện, ông Lâm Hải Giang , Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định việc đăng cai Năm Lượng tử Gia Lai 2026 và Vòng chung kết Cuộc thi thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc đồng hành cùng Chính phủ và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược.

Theo ông, Gia Lai mong muốn trở thành điểm đến của các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu hút các nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo của địa phương.