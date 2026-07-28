Thông tin liên quan đến ứng dụng có trên tất cả dòng máy iPhone, người dùng nên biết càng sớm càng tốt

Apple đang cảnh báo người dùng iPhone và iPad về một chiêu trò lừa đảo đang lan rộng nhanh chóng, sử dụng FaceTime để đánh cắp tiền và thông tin cá nhân.

Các nhà nghiên cứu bảo mật đã cảnh báo về chiêu trò này. Cụ thể, kẻ gian sẽ biến một cuộc gọi video trông bình thường thành một cái bẫy. Điều quan trọng cần hiểu là: Bản thân FaceTime không bị hack. Những kẻ lừa đảo đang sử dụng nó như một cách để liên lạc với bạn và tạo giao diện để đánh lừa.

Chúng thực hiện các cuộc gọi FaceTime hoặc gửi liên kết mời trong khi giả mạo số điện thoại trên màn hình của bạn, một thủ thuật gọi là giả mạo số điện thoại (spoofing), để cuộc gọi trông giống như đến từ Apple, ngân hàng của bạn hoặc một cơ quan chính phủ. Một số người gọi đã biết các chi tiết như địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc của bạn, và chúng sẽ tiết lộ những thông tin này ngay từ đầu để tạo vẻ ngoài đáng tin cậy.

Một khi đã thu hút được sự chú ý của bạn, câu chuyện thường mang tính cấp bách. Người gọi có thể tuyên bố ai đó đã đột nhập vào tài khoản iCloud của bạn hoặc thực hiện các giao dịch Apple Pay trái phép, sau đó đề nghị khắc phục. Mục tiêu thực sự là thuyết phục bạn chia sẻ mật khẩu, mã bảo mật hoặc thông tin thanh toán ngay lập tức, để họ có thể rút hết tiền trong tài khoản.

Hình minh họa. Ảnh: Malwarebytes

Cách nhận biết cuộc gọi lừa đảo

Các chuyên gia khuyến cáo hãy coi bất kỳ cuộc gọi FaceTime hoặc tin nhắn bất ngờ nào hỏi về thanh toán, hoàn tiền, đặt lại mật khẩu hoặc thông tin cá nhân là đáng ngờ. Apple cho biết đại diện của họ sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu tài khoản Apple, mật mã thiết bị hoặc mã xác thực hai yếu tố. Vì ID người gọi có thể bị làm giả, nên một cái tên quen thuộc trên màn hình không chứng minh được điều gì. Những dấu hiệu đáng ngờ này tương tự như các cuộc gọi lừa đảo ngân hàng giả mạo và các trò lừa đảo mạo danh khác.

Nên làm gì?

Người dùng không nên thực hiện bất kỳ hành động nào trong khi đang gọi điện. Hãy cúp máy, sau đó tự liên hệ với công ty bằng số điện thoại mà bạn đã tìm được. Apple yêu cầu người dùng chụp ảnh màn hình cuộc gọi hoặc liên kết FaceTime đáng ngờ và gửi email đến reportfacetimefraud@apple.com. Việc chặn các cuộc gọi lừa đảo trên iPhone trước khi chúng đến được với bạn cũng rất hữu ích.

Các đợt tấn công mới cho thấy tội phạm công nghệ cao đang không ngừng thay đổi phương thức, chuyển hướng từ các hình thức lừa đảo qua tin nhắn hay cuộc gọi thoại đơn thuần sang các kênh truyền thông chất lượng cao như FaceTime. Bản thân công nghệ FaceTime không bị lỗi bảo mật, nhưng chính sự chủ quan của người dùng khi nhìn thấy cuộc gọi video đã trở thành điểm yếu lớn nhất.

Trong môi trường số hiện đại, sự tỉnh táo và tuân thủ các quy tắc an toàn cơ bản, đặc biệt là nguyên tắc không chia sẻ màn hình và không cấp mã OTP cho bất kỳ ai. Đây chính là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân.