TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng cho mỗi dự án AI, bán dẫn và công nghệ số

TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng cho mỗi dự án công nghệ số, AI và chip bán dẫn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các dự án công nghệ chiến lược.

Theo dự thảo, ba nhóm dự án được hưởng chính sách gồm: dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án R&D, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn; và dự án xây dựng trung tâm dữ liệu AI.

Mức hỗ trợ được tính theo giá trị quyết toán vốn đầu tư của từng hạng mục. Cụ thể, thành phố dự kiến hỗ trợ 5% giá trị quyết toán đối với hạng mục xây dựng nhà máy và hạ tầng kỹ thuật, tối đa 100 tỷ đồng; hỗ trợ 2% giá trị quyết toán đối với hạng mục trang thiết bị, máy móc, tối đa 100 tỷ đồng. Tổng mức hỗ trợ không vượt quá 200 tỷ đồng cho mỗi dự án. Đối với dự án đầu tư mở rộng, mức hỗ trợ được tính cộng dồn giữa dự án mới và dự án mở rộng của cùng một chủ đầu tư.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn và AI đang diễn ra rất quyết liệt. Trong khi các dự án sản xuất chip và trung tâm dữ liệu AI đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu rất lớn cho nhà xưởng chuyên dụng, hạ tầng kỹ thuật và thiết bị công nghệ cao, các ưu đãi hiện hành như miễn, giảm tiền thuê đất hay thuế thu nhập doanh nghiệp tuy cần thiết nhưng chưa đủ sức cạnh tranh với nhiều quốc gia trong khu vực.

Bên cạnh đó, nhiều nước đang triển khai các gói trợ cấp quy mô lớn để thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Nếu không có chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp đủ hấp dẫn, TP. Hồ Chí Minh sẽ gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh thu hút các dự án chiến lược, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, AI và công nghệ số.

Để được hưởng chính sách, các nhà đầu tư phải đáp ứng nhiều điều kiện. Nhà đầu tư nước ngoài phải cam kết lộ trình chuyển giao công nghệ; hợp tác đào tạo nhân lực với ít nhất một trường đại học hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh; có kế hoạch hợp tác nghiên cứu, phát triển với các tổ chức khoa học trong nước hoặc cam kết thành lập trung tâm R&D tại thành phố trong vòng 36 tháng kể từ khi dự án đi vào hoạt động.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải ưu tiên sử dụng các doanh nghiệp phụ trợ trong nước, tham gia phát triển chuỗi cung ứng nội địa. Việc giải ngân chỉ được thực hiện sau khi dự án hoàn thành xây dựng, có báo cáo kiểm toán độc lập. Doanh nghiệp cũng phải cam kết duy trì hoạt động tối thiểu 3 năm và không được chuyển nhượng dự án trong thời gian này.