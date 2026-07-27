Mỗi ngày có khoảng 420 shop lên sàn, TMĐT Việt nửa đầu năm 'bỏ túi' gần 292.000 tỷ đồng

Báo cáo toàn cảnh TMĐT nửa đầu năm (H1/2026) và dự báo quý III/2026 của Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn cho thấy thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026. Tổng doanh số trên bốn sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 291,6 nghìn tỷ đồng, tăng 44,11% so với cùng kỳ năm 2025.

Tăng trưởng cả doanh số và sản lượng

Cùng với doanh số, sản lượng giao dịch đạt 2.186,7 triệu sản phẩm, tăng 13,67%, số lượng shop đạt 613,8 nghìn, tăng 14,11% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng quý II/2026, doanh số đạt 143 nghìn tỷ đồng, tăng 41,62%; sản lượng đạt 1.048,1 triệu sản phẩm, tăng 7,71%; số shop đạt 526,5 nghìn, tăng 13,54% so với quý II/2025.

Theo Metric, doanh số của cả bốn sàn TMĐT đều cao hơn cùng kỳ ở tất cả các tháng trong nửa đầu năm. Mức tăng trưởng theo tháng dao động từ 38% đến 52%. Tháng 1 ghi nhận mức tăng cao nhất với 52%, tiếp theo là tháng 3 tăng 47%, tháng 2 tăng 39%, tháng 4 tăng 38%, trong khi tháng 5 và tháng 6 lần lượt tăng 43% và 44%. Shopee và TikTok Shop tiếp tục dẫn đầu khi tổng doanh số của hai nền tảng này đạt hơn 280 nghìn tỷ đồng trong hai quý đầu năm.

Ở góc độ ngành hàng, ba nhóm có doanh số lớn nhất trong 6 tháng đầu năm gồm Làm đẹp với 49.508 tỷ đồng, Thời trang nữ đạt 40.351 tỷ đồng và Nhà cửa - Đời sống đạt 37.679 tỷ đồng.

Trong khi đó, Bách hóa - Thực phẩm là ngành ghi nhận tốc độ tăng doanh số cao nhất, tăng 60,96%, cùng mức tăng sản lượng 39,59%. Tiếp theo là Máy tính Laptop & Thiết bị văn phòng với doanh số tăng 59,75% và sản lượng tăng 21,46%. Ngành Điện thoại & Máy tính bảng có mức tăng sản lượng cao nhất, đạt 118,16%, đồng thời doanh số tăng 49,24%.

Ở chiều ngược lại, một số ngành ghi nhận sản lượng giảm dù doanh số vẫn tăng. Cụ thể, Thời trang nam có doanh số tăng 49,65% nhưng sản lượng giảm 21,43%; Phụ kiện thời trang tăng doanh số 56,95% nhưng sản lượng giảm 3,15%; Văn phòng phẩm tăng doanh số 41,44% trong khi sản lượng giảm 10,02%.

Doanh thu tiếp tục tập trung vào Shop Mall

Báo cáo cũng cho thấy cơ cấu doanh thu tiếp tục dịch chuyển về nhóm nhà bán hàng chính hãng. Trong 6 tháng đầu năm, shop Mall chỉ chiếm 2,79% tổng số shop trên ba sàn Shopee, Lazada và TikTok Shop, nhưng đóng góp 34,2% tổng doanh số.

So với cùng kỳ năm trước, số lượng shop Mall giảm 6%, trong khi doanh số của nhóm này tăng 54%. Theo Metric, điều này cho thấy doanh thu ngày càng tập trung vào các nhà bán hàng có hiệu quả kinh doanh cao hơn, với doanh số bình quân trên mỗi shop Mall tăng khoảng 63,8%.

Xu hướng này cũng được phản ánh ở một số thương hiệu đang đẩy mạnh kênh bán hàng chính hãng trên sàn TMĐT. Đơn cử, theo thông tin từ JBL Việt Nam, doanh số của thương hiệu trên Lazada duy trì mức tăng trưởng trên 50% trong hai năm liên tiếp, đồng thời giữ vị trí dẫn đầu ngành thiết bị âm thanh trong các kỳ siêu sale của nền tảng trong hai năm gần đây.

Riêng quý II/2026, GMV của JBL trên Lazada tăng gấp đôi so với cùng kỳ, với các dòng loa di động và tai nghe không dây là nhóm sản phẩm đóng góp doanh số chủ lực. Theo JBL, xu hướng người tiêu dùng ưu tiên mua sắm tại các gian hàng chính hãng để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi tiếp tục tạo động lực cho kênh bán hàng trực tuyến của thương hiệu.

Đối với quý III/2026, Metric dự báo thị trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Doanh số trên bốn sàn TMĐT được ước đạt 146,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,31% so với quý II/2026. Sản lượng dự kiến đạt hơn 1 tỷ sản phẩm, tăng 3,45% so với quý trước.

Theo báo cáo, quy mô thị trường trong quý III được dự báo tiếp tục mở rộng đồng thời về doanh số và lượng sản phẩm tiêu thụ trên bốn sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki.