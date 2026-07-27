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Hướng dẫn tra cứu thân nhân liệt sĩ trên VNeID

| | Kinh tế số

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06 (Bộ Công an) vừa đưa tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ lên VNeID. Tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ trên VNeID sẽ cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu, thực hiện nhận liệt sĩ; góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Theo Thái Nhung

Báo Đại Đoàn Kết

Từ Khóa:
tra cứu, VNEID

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