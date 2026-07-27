Quản lý WeChat bị sa thải vì khoe được thưởng hơn 12 tỷ: Tencent lần ra nguồn rò rỉ nhờ một chi tiết

Ảnh chụp khoản thưởng hơn 3 triệu NDT gây bão mạng xã hội

Những ngày gần đây, mạng xã hội Weibo xôn xao trước hình ảnh chụp màn hình thể hiện khoản thưởng cuối năm của một nhân sự Tencent lên tới 3,17 triệu NDT, tương đương khoảng 12,3 tỷ đồng. Con số này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi, đồng thời khiến nhiều người bất ngờ về mức đãi ngộ dành cho các nhân sự cấp cao tại một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc.

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, chủ nhân của khoản thưởng là một quản lý họ Diệp, đang làm việc tại WeChat Business Group (WXG), đơn vị phụ trách phát triển WeChat. Người này được đánh giá hiệu suất ở mức "Xuất sắc" trong hai kỳ đánh giá liên tiếp của năm 2025, thuộc nhóm nhân sự có thành tích nổi bật.

Khoản thưởng 3,17 triệu NDT bao gồm khoảng 820.000 NDT tiền mặt cùng lượng cổ phiếu trị giá khoảng 2,35 triệu NDT.

Tencent: Vấn đề không nằm ở số tiền thưởng mà là làm lộ tài liệu nội bộ

Trái với nhiều bài đăng trên mạng xã hội mô tả đây là vụ việc "khoe thưởng rồi bị đuổi việc", thông báo nội bộ của Tencent cho thấy nguyên nhân chính dẫn đến quyết định sa thải là hành vi làm rò rỉ thông tin mật của công ty.

Theo đó, ảnh chụp màn hình không đơn thuần chứa thông tin về khoản thưởng mà còn là tài liệu nội bộ có gắn watermark phục vụ việc truy vết nguồn phát tán. Sau quá trình điều tra, Tencent xác định quản lý này đã chuyển thông tin nhạy cảm cho bên ngoài, khiến hình ảnh lan truyền trên Internet và gây ảnh hưởng tiêu cực đến công ty.

Tencent sau đó chấm dứt hợp đồng lao động với nhân sự này, đồng thời đưa vào danh sách không được tuyển dụng trở lại trong toàn bộ tập đoàn. Điều này cũng đồng nghĩa người này sẽ không thể quay lại làm việc tại Tencent trong tương lai. Tuy nhiên, hiện không có thông tin cho thấy họ bị cấm làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ khác.

Watermark trở thành "dấu vân tay" giúp truy ra người làm rò rỉ

Một trong những chi tiết thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ là khả năng truy vết của hệ thống watermark nội bộ.

Hiện nay, nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Tencent, ByteDance hay Huawei đều áp dụng cơ chế gắn watermark riêng cho từng nhân viên khi truy cập các tài liệu hoặc hệ thống nội bộ. Watermark này có thể được hiển thị rõ ràng hoặc ẩn dưới dạng mã nhận diện, giúp doanh nghiệp xác định chính xác nguồn phát tán nếu tài liệu bị chụp màn hình hoặc rò rỉ ra bên ngoài.

Chính nhờ watermark này mà Tencent được cho là đã nhanh chóng xác định được người chịu trách nhiệm sau khi bức ảnh khoản thưởng xuất hiện trên mạng.

Vụ việc cũng phản ánh chính sách bảo mật ngày càng nghiêm ngặt của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc. Dù khoản thưởng là thông tin liên quan trực tiếp đến cá nhân người nhận, việc sử dụng ảnh chụp từ hệ thống nội bộ và để tài liệu chứa watermark phát tán vẫn bị xem là hành vi vi phạm quy định bảo mật của doanh nghiệp.

Bên cạnh những tranh luận về mức thưởng hàng triệu NDT, câu chuyện lần này cũng trở thành lời nhắc về việc nhiều công ty công nghệ hiện đã triển khai các biện pháp truy vết rất chặt chẽ. Chỉ một ảnh chụp màn hình tưởng chừng vô hại cũng có thể đủ để xác định chính xác nguồn rò rỉ nếu chứa các dấu nhận diện được nhúng sẵn trong hệ thống nội bộ.