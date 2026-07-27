Mỹ: 140.000 lao động trong lĩnh vực công nghệ mất việc kể từ đầu năm 2026

Ảnh minh họa: The New York Post

Các công ty công nghệ tại Mỹ đã cắt giảm gần 140.000 việc làm kể từ đầu năm 2026, tiếp tục làn sóng sa thải trong ngành ngay cả khi chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) đạt mức cao kỷ lục.

Theo phân tích của tờ Financial Times (FT) dựa trên báo cáo của các công ty và dữ liệu từ công ty tư vấn chuyển đổi việc làm Challenger, Gray & Christmas, ngành công nghệ chiếm hơn 1/3 tổng số lượt sa thải được công bố tại Mỹ trong giai đoạn này. Trong đó, các tập đoàn Amazon, Oracle, Meta và Microsoft chiếm gần 50.000 trường hợp cắt giảm nhân sự, tương đương khoảng 6% tổng số lượng nhân viên của họ.

Các đợt sa thải diện rộng đã trở thành điều bình thường tại Thung lũng Silicon kể từ đại dịch COVID-19, sau đợt tuyển dụng ồ ạt dựa trên kỳ vọng về nhu cầu với các dịch vụ kỹ thuật số. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm nhân sự trong khi đổ tiền vào hạ tầng AI.

Bốn “ông lớn” công nghệ Mỹ - gồm Amazon, Alphabet, Meta và Microsoft - dự kiến sẽ dành tổng cộng 725 tỷ USD chi tiêu vốn trong năm nay cho hạ tầng trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, Oracle cũng có kế hoạch đầu tư 70 tỷ USD vào các cơ sở tương tự để phục vụ những khách hàng như OpenAI.

Ông Rishi Jaluria, nhà phân tích tại công ty chứng khoán RBC, cho biết các công ty công nghệ đang cắt giảm nhân sự để "sửa sai" sau đợt tuyển dụng ồ ạt trước đó và giải phóng vốn cho đầu tư AI.

Tập đoàn Oracle đã kết thúc năm tài chính 2026 với số lượng nhân viên ít hơn 21.000 người so với một năm trước đó sau các đợt cắt giảm vào tháng 3. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Oracle đang đối mặt với áp lực tài chính gia tăng. Trong tháng này, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P đã hạ xếp hạng tín dụng của Oracle do dòng tiền yếu, trong khi triển vọng lợi nhuận thu được từ AI chưa rõ ràng

Bên cạnh chi tiêu cho AI, các tập đoàn công nghệ cũng tiến hành tái cấu trúc những đơn vị kinh doanh mà họ từng xem là cơ hội phát triển. Microsoft đã cắt giảm 4.800 vị trí vào đầu tháng này, phần lớn thuộc mảng trò chơi điện tử Xbox, nhằm tái thiết lập hoạt động kinh doanh chỉ ba năm sau khi thâu tóm hãng game Activision Blizzard với giá 75 tỷ USD.

Một số công ty công nghệ cho biết nguyên nhân sa thải là do hiệu suất làm việc gia tăng nhờ năng lực của AI. Theo dữ liệu từ Challenger, kể từ tháng 5/2023, có tới 170.000 ca mất việc làm văn phòng được cho là liên quan đến công nghệ này. Giám đốc điều hành công ty công nghệ Block, ông Jack Dorsey, vào tháng 5 đã sa thải gần một nửa trong số 10.000 nhân sự của công ty, vì AI đang làm thay đổi nhu cầu về số lượng nhân sự.

Trong khi đó, một số công ty công nghệ lớn lại tránh đưa AI làm lý do cắt giảm, trong đó có Amazon và Microsoft khi hai tập đoàn này tuyên bố rõ ràng rằng việc triển khai công nghệ AI không phải là cơ sở cho quyết định sa thải nhân sự của họ.

Mặc dù làn sóng sa thải trong ngành công nghệ gia tăng, các công ty khởi nghiệp tập trung vào AI như Anthropic và OpenAI lại đang nhanh chóng mở rộng lực lượng lao động, giúp xoa dịu tác động của các đợt cắt giảm trên toàn ngành.

Giáo sư Moretti của UC Berkeley nhận định rằng việc làm trong lĩnh vực AI đang gia tăng nhanh chóng, và những việc làm mà các công ty công nghệ đang cắt giảm là ở tất cả các mảng còn lại.