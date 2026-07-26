Anthropic tăng tốc cuộc đua AI với mô hình giá rẻ

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Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic ngày 24/7 đã ra mắt mô hình AI mới Claude Opus 5, được đánh giá có hiệu năng tiệm cận hệ thống mạnh nhất của hãng, nhưng chỉ tốn 50% chi phí. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng chú trọng tối ưu chi phí khi triển khai các ứng dụng AI.

Theo Anthropic, Claude Opus 5 đạt kết quả hàng đầu trong các bài kiểm tra chuẩn về lập trình và xử lý các tác vụ tri thức, đồng thời tiêu thụ ít tài nguyên tính toán hơn so với các phiên bản trước. Công ty có trụ sở tại San Francisco (Mỹ) cho biết mô hình mới được tối ưu cho các tác vụ văn phòng thường ngày và lập trình máy tính.

Phát biểu với báo giới, bà Dianne Penn - Giám đốc bộ phận sản phẩm của Anthropic, nhấn mạnh đây là bước phát triển tiếp theo sau phiên bản Opus 4.8 ra mắt hồi tháng 5, phản ánh tốc độ cải tiến nhanh của công ty. Bà Penn nêu rõ: "Chúng tôi tiếp tục phát triển các mô hình AI tiên tiến và nỗ lực đưa công nghệ này đến với người dùng theo cách dễ tiếp cận nhất qua từng thế hệ sản phẩm".

Về chi phí, Claude Opus 5 có giá 5 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 25 USD cho mỗi triệu token đầu ra, chỉ bằng 50% so với Fable 5 - mô hình thương mại có chi phí cao nhất của hãng hiện nay. Mặc dù vậy, trong nhiều tác vụ, hiệu năng của Opus 5 vẫn đạt mức gần tương đương Fable 5.

Chiến lược giảm chi phí được xem là bước đi đáng chú ý trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng thận trọng với các khoản đầu tư cho AI. Hiện Anthropic và đối thủ cạnh tranh hàng đầu của công ty này là OpenAI đều đã nộp hồ sơ niêm yết trên thị trường chứng khoán từ tháng 6, khiến hiệu quả kinh doanh của hai công ty đang được giới đầu tư theo dõi sát sao.

Bên cạnh hiệu năng, Anthropic cũng nhấn mạnh yếu tố an toàn. Công ty cho biết Opus 5 không được huấn luyện chuyên sâu cho các tác vụ tấn công mạng và có năng lực thấp hơn đáng kể so với dòng AI cao cấp Mythos 5 trong việc khai thác các lỗ hổng bảo mật để phục vụ các cuộc tấn công mạng hoặc các mục đích có thể bị lạm dụng.

Theo Anthropic, mặc dù Opus 5 có khả năng phát hiện lỗ hổng phần mềm gần tương đương Mythos 5, nhưng mô hình này kém hiệu quả hơn nhiều trong việc biến những lỗ hổng đó thành các công cụ tấn công. Nhờ mức độ rủi ro thấp hơn, hệ thống bộ lọc an toàn tự động của Opus 5 sẽ can thiệp ít hơn khoảng 85% so với Fable 5. Trước đó, Fable 5 và Mythos 5 từng bị tạm ngừng cung cấp ra công chúng trong tháng 6 sau khi Bộ Thương mại Mỹ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số mô hình AI tiên tiến. Các biện pháp này sau đó đã được dỡ bỏ vào cuối tháng 6 vừa qua.