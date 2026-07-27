Nvidia, Microsoft kêu gọi Mỹ không hạn chế AI mã nguồn mở

Bức thư được đăng tải trên mạng xã hội X, với chữ ký của Tổng giám đốc (CEO) Nvidia Jensen Huang cùng đại diện nhiều tên tuổi lớn khác như Meta Platforms và IBM. Nội dung thư khuyến nghị các nhà lập pháp tránh áp đặt những hạn chế quá sớm đối với mô hình nguồn mở, bởi điều đó có thể kìm hãm cạnh tranh hoặc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo ra khỏi nước Mỹ.

Động thái này đưa các tập đoàn hàng đầu của ngành trực tiếp bước vào cuộc tranh luận đang gây chia rẽ giới kinh doanh và chính trị về quyền kiểm soát công nghệ AI. Bức thư xuất hiện giữa lúc ranh giới giữa hai hướng phát triển AI ngày càng trở nên rõ ràng. Một bên là các mô hình nguồn mở khó quản lý hơn, bao gồm sản phẩm của chính Nvidia và loạt mô hình vừa được các phòng thí nghiệm Trung Quốc công bố trong những tuần gần đây. Bên còn lại là các mô hình nguồn đóng do các công ty như OpenAI và Anthropic kiểm soát.

Theo giới quan sát, bức thư cho thấy thái độ bất mãn ngày càng tăng của giới lãnh đạo Thung lũng Silicon đối với chi phí đắt đỏ của các mô hình đóng. Các tập đoàn như Microsoft và nhà thầu quốc phòng Palantir Technologies lập luận rằng việc cho phép khách hàng tự vận hành các mô hình nguồn mở ngay trong trung tâm dữ liệu nội bộ sẽ giúp kiểm soát chi phí AI hiệu quả hơn.

Bên cạnh rào cản chi phí, các biện pháp kiểm soát gắt gao được OpenAI và Anthropic cài cắm vào hệ thống của họ cũng gây ra nhiều bất cập. Mới đây, nền tảng chia sẻ mã nguồn AI Hugging Face tiết lộ họ đã phải sử dụng một mô hình mã nguồn mở của Trung Quốc để chống lại cuộc tấn công mạng do chính một mô hình OpenAI bị lỗi gây ra. Nguyên nhân là do các mô hình nguồn đóng bị giới hạn khi sử dụng cho công việc an ninh mạng.

Lời kêu gọi của các “ông lớn” công nghệ được đưa ra trong bối cảnh giới lập pháp Mỹ đề xuất luật bắt buộc các hệ thống AI phải có "công tắc tự hủy" sau vụ tấn công mạng nhắm vào Hugging Face. Song song đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đang cân nhắc áp lệnh trừng phạt đối với các nhà phát triển AI mã nguồn mở Trung Quốc với cáo buộc đánh cắp công nghệ nguồn đóng của Mỹ.

Phản hồi về lo ngại đánh cắp công nghệ, bức thư chung lập luận rằng vấn đề này nên được giải quyết thông qua các khung pháp lý thương mại có mục tiêu cụ thể, thay vì ban hành lệnh cấm trên diện rộng.

Các tập đoàn công nghệ khẳng định việc chỉ phụ thuộc vào mô hình khép kín không mang lại sự an toàn tuyệt đối, bởi chúng có thể bị xâm nhập hoặc gặp lỗi mà người ngoài không thể phát hiện. Ngược lại, mô hình mã nguồn mở cho phép cộng đồng nghiên cứu và phát triển rộng lớn cùng kiểm tra hành vi, xác định lỗ hổng và liên tục cải thiện các biện pháp bảo vệ cốt lõi.