Cảnh báo đặc biệt với những người hay chụp ảnh tại sân bay

Từ lúc kéo vali vào nhà ga, làm thủ tục cho đến khi ngồi chờ lên máy bay, không ít hành khách thường tranh thủ chụp ảnh, quay video để lưu giữ hành trình hoặc đăng lên mạng xã hội.

Phần lớn những bức ảnh tại sảnh công cộng, phòng chờ hay cửa ra máy bay không gây vấn đề. Tuy nhiên, sân bay là khu vực đặc thù, có nhiều vị trí liên quan đến kiểm soát an ninh, xuất nhập cảnh và hoạt động khai thác hàng không. Vì vậy, hành khách không thể tùy ý ghi hình ở mọi nơi.

Một lần đưa điện thoại lên quay không đúng vị trí, đặc biệt khi đã được nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục, có thể khiến chuyến đi gặp rắc rối không đáng có.

Ảnh Báo Lao Động

Không phải vị trí nào trong sân bay cũng được chụp ảnh

Theo khoản 9 Điều 10 Thông tư 14/2026/TT-BCA của Bộ Công an, việc ghi âm, ghi hình tại khu vực hạn chế, điểm kiểm tra an ninh hàng không và nơi làm việc của cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không, sân bay phải được đơn vị chủ quản cho phép bằng văn bản.

Đối với hành khách, những vị trí cần đặc biệt lưu ý gồm điểm soi chiếu người và hành lý xách tay, nơi kiểm tra lại hành lý, quầy hoặc buồng kiểm soát xuất nhập cảnh, khu vực kiểm tra hải quan và những nơi có biển “Cấm ghi âm, ghi hình” hoặc “Khu vực hạn chế”.

Ngoài ra, sân đỗ tàu bay, cửa dành cho nhân viên, khu phân loại hành lý, khu kỹ thuật, phòng giám sát an ninh và nơi đặt thiết bị vận hành chuyên ngành cũng là các khu vực được quản lý chặt chẽ.

Việc quay phim tại đây có thể làm lộ màn hình nghiệp vụ, thiết bị an ninh, quy trình kiểm tra hoặc thông tin trên giấy tờ của người khác. Người dừng lại để chụp ảnh, quay video còn có thể cản trở dòng hành khách tại những điểm cần di chuyển liên tục.

Ảnh Báo Người Lao Động

Dù vậy, quy định không đồng nghĩa toàn bộ khu vực phía sau điểm soi chiếu đều bị cấm chụp ảnh. Thông tư nêu ngoại lệ đối với phòng chờ lên tàu bay và khu vực chờ lấy hành lý, nếu vị trí ghi hình không phải điểm kiểm tra an ninh.

Như vậy, hành khách vẫn có thể chụp ảnh kỷ niệm tại phòng chờ, cửa ra máy bay hoặc băng chuyền nhận hành lý khi không có biển cấm, không hướng máy vào khu vực nghiệp vụ và không ảnh hưởng đến hoạt động chung.

Cố tình tiếp tục quay có thể bị xử phạt

Pháp luật hiện hành không quy định một mức phạt chung mang tên “chụp ảnh tại sân bay”. Mức xử lý phụ thuộc vào hành vi thực tế phát sinh trong quá trình ghi hình.

Theo Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, người không tuân theo chỉ dẫn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không hoặc nhân viên hàng không tại sân bay có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Tình huống dễ gặp là hành khách được yêu cầu dừng quay, cất điện thoại hoặc di chuyển khỏi vị trí đang đứng nhưng vẫn cố tình tiếp tục ghi hình.

Nếu để tìm góc chụp mà hành khách đi vào khu vực hạn chế hoặc lên tàu bay không đúng cổng, cửa quy định, không qua kiểm tra, soi chiếu an ninh, mức phạt có thể từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Nghiêm trọng hơn, hành vi vượt dây chắn, tự ý mở cửa dành cho nhân viên hoặc xâm nhập trái phép vào khu vực hạn chế của sân bay có thể bị phạt từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Trong lúc bị nhắc nhở, nếu hành khách đe dọa, lăng mạ nhân viên hàng không hoặc người khác tại sân bay, mức phạt có thể từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Mức xử lý cuối cùng được xác định dựa trên tính chất, mức độ và hành vi cụ thể.

Người thường xuyên chụp ảnh cần nhớ điều gì?

Cách an toàn nhất là hành khách chủ động cất điện thoại khi đến điểm soi chiếu, khu kiểm tra hành lý, quầy xuất nhập cảnh hoặc nơi kiểm soát hải quan. Không nên quay máy soi, màn hình máy tính nghiệp vụ, hộ chiếu, giấy tờ hay thẻ lên tàu bay của người khác.

Khi nhìn thấy biển cấm ghi hình hoặc biển “Khu vực hạn chế”, hành khách cần dừng quay, không bước qua vạch phân cách, hàng rào hay cửa dành cho nhân viên.

Nếu lực lượng an ninh hoặc nhân viên hàng không yêu cầu cất điện thoại, người đi máy bay nên chấp hành ngay. Trường hợp cho rằng việc xử lý chưa phù hợp, hành khách có thể phản ánh sau khi đã rời khỏi khu vực kiểm soát, thay vì tiếp tục quay phim hoặc tranh cãi tại chỗ.

Ngay cả trong phòng chờ hay khu nhận hành lý, người chụp ảnh cũng nên tránh ghi rõ khuôn mặt, giấy tờ cá nhân của hành khách khác và không hướng máy vào cửa nghiệp vụ, thiết bị an ninh.

Sân bay không cấm hoàn toàn việc chụp ảnh, nhưng quyền ghi hình không phải không có giới hạn. Quan sát biển báo, tôn trọng khu vực kiểm soát và hỏi nhân viên trước khi bấm máy là cách đơn giản nhất để hành khách tránh bị lập biên bản trong chuyến đi.