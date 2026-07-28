Nvidia đàm phán bảo đảm 250 tỷ USD cho OpenAI

Nhân viên tại gian hàng Nvidia trong Triển lãm Chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 22/6/2026. (Ảnh: AP)

Theo Wall Street Journal, khoản bảo đảm của Nvidia sẽ giúp OpenAI thuê tổ hợp trung tâm dữ liệu có công suất 10 gigawatt do công ty năng lượng thuộc SoftBank phát triển tại miền Nam bang Ohio. Tổng chi phí của dự án có thể vượt 500 tỷ USD, bao gồm hệ thống chip được lắp đặt bên trong.

Với sự hậu thuẫn của Nvidia, đơn vị phát triển dự án có thể huy động vốn vay với các điều kiện thuận lợi hơn. OpenAI hiện chưa có xếp hạng tín nhiệm đầu tư do vẫn là một công ty tư nhân chưa có lợi nhuận.

Khoản bảo đảm 250 tỷ USD dự kiến chi trả cho hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu và phần nợ phục vụ xây dựng, nhưng không bao gồm chip Nvidia. Nhà sản xuất chip cũng đang thảo luận về phương án tài trợ riêng cho OpenAI mua số chip trị giá có thể lên tới 350 tỷ USD.

Theo nguồn tin, các điều khoản vẫn chưa được hoàn tất và thỏa thuận có thể không thành công. Giai đoạn đầu của dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028, cung cấp khoảng 800 megawatt điện. Toàn bộ tổ hợp có thể cần nhiều năm để xây dựng và tiêu thụ lượng điện đủ phục vụ vài triệu hộ gia đình.

CEO Nvidia Jensen Huang tại lễ khởi công mở rộng nhà máy Coherent ở Texas, Mỹ ngày 16/6/2026. (Ảnh: AP)

Nguồn điện cho dự án do Chính phủ Mỹ kiểm soát và được Nhật Bản tài trợ riêng theo một thỏa thuận thương mại gần đây. Tokyo đã cam kết đầu tư 33 tỷ USD vào một nhà máy điện khí trên đất liên bang tại Ohio. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick được cho là tham gia quyết định doanh nghiệp nào được tiếp cận nguồn điện này.

OpenAI là một trong những công ty thể hiện sự quan tâm lớn nhất đối với dự án. Anthropic, Microsoft và Google cũng đã trao đổi với ông Lutnick trong những tuần gần đây.

Nếu đạt được thỏa thuận, đây sẽ là lần đầu tiên OpenAI thuê trực tiếp một trung tâm dữ liệu, giúp công ty tiến gần hơn tới việc kiểm soát hạ tầng thay vì chủ yếu thuê dịch vụ từ Microsoft, Amazon và Oracle. Với Nvidia, dự án có thể bảo đảm nhu cầu sử dụng chip trong nhiều năm.

Thỏa thuận cũng phản ánh xu hướng các tập đoàn công nghệ lớn sử dụng năng lực tài chính để hỗ trợ những công ty AI huy động vốn cho hạ tầng. Tuy nhiên, các mô hình tài trợ đan xen như vậy làm dấy lên lo ngại về rủi ro nếu tốc độ tăng trưởng của ngành AI chậm lại.

Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin trên. Nvidia, OpenAI và Bộ Thương mại Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận.