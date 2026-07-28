Công an thông báo tới tất cả người dân trên cả nước từng chuyển tiền vào 7 số tài khoản sau

Ngày 23/7 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" phát hiện ngày 2/7 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Qua điều tra, các đối tượng gọi điện thoại cho bị hại thông báo có đơn hàng, cần xác nhận và thu tiền để xuất kho, vận chuyển giao.

Khi bị hại xác định có đơn hàng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản số tiền từ 10 nghìn đồng đến 20 nghìn đồng vào tài khoản của đối tượng chỉ định.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục sử dụng điện thoại liên lạc để xin lỗi khách hàng vì đã gửi sai số tài khoản nên khách hàng đã tự động đăng ký "thẻ hội viên" và sẽ bị trừ tiền hàng tháng 3,5 triệu đồng/tháng.

Từ đó đề nghị khách hàng nếu muốn hủy thẻ hội viên thì phải đăng nhập vào đường link do đối tượng gửi rồi dẫn dụ bị hại bấm chọn vào đường link trên và kết bạn messenger vào trang "Cskh nhân viên Vietnampost" để tiếp tục trò chuyện với nhân viên hướng dẫn, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh xin thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng lừa đảo; đề nghị những công dân bị chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn như trên thì cung cấp, trao đổi thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây, (liên hệ trực tiếp đồng chí Trần Trọng Nghĩa - Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0902.498.000) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.