Một loại giấy tờ người dân cần sớm tích hợp vào ứng dụng VNeID để tránh bỏ lỡ quyền lợi

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, ﻿ngày 6/1/2026, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 31/QĐ-BYT về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Dữ liệu trong Sổ sức khỏe điện tử VNeID nếu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị trên ứng dụng VNeID đủ điều kiện khai thác, sử dụng và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.﻿

Để tích hợp Sổ sức khỏe điện tử lên ứng dụng VNeID, công dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại di động cá nhân, kích hoạt tài khoản, đăng nhập và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại giao diện chính chọn “Ví giấy tờ” và chọn “Tích hợp giấy tờ”.﻿

Bước 2: Hệ thống yêu cầu nhập mã passcode để truy cập vào ví giấy tờ và tích chọn giấy tờ “Thẻ bảo hiểm y tế”.﻿

Bước 3: Giao diện hiển thị thông tin Thẻ bảo hiểm y tế đã được tích hợp﻿

Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID:

Bước 1: Trên màn hình trang chủ của ứng dụng, chọn mục “Hồ sơ sức khoẻ”.﻿

Bước 2: Màn hình điện thoại hiển thị tích chọn “Sổ sức khoẻ điện tử” và nhập mã passcode để xem lịch sử khám chữa bệnh.﻿

﻿Những lợi ích của việc tích hợp Sổ sức khỏe điện tử lên ứng dụng VNeID

Sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID được sử dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân, cả loại hình khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú, khám chữa bệnh từ xa và thay thế sổ khám bệnh giấy và sổ tiêm chủng giấy.

Người dân có thể dễ dàng theo dõi các thông tin sức khỏe cá nhân như lịch sử khám bệnh, kết quả cận lâm sàng, quá trình điều trị, tình trạng tiêm chủng và các dữ liệu y tế liên quan đã được cập nhật.

Khi đến cơ sở y tế, thông tin sức khỏe có thể được cung cấp nhanh chóng, giúp bác sĩ có thêm cơ sở để đánh giá tình trạng bệnh và đưa ra phương án điều trị phù hợp.

Đặc biệt, đối với người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa hoặc những người không có điều kiện thường xuyên đến cơ sở y tế, Sổ sức khỏe điện tử là một giải pháp hỗ trợ hiệu quả trong việc theo dõi và quản lý sức khỏe.

Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID còn góp phần giảm áp lực cho các cơ sở y tế, từng bước cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

Khi dữ liệu y tế được số hóa và liên thông, cán bộ y tế có thể tiếp cận thông tin nhanh hơn, nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh.

Có thể khẳng định, Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID là một trong những tiện ích quan trọng của quá trình chuyển đổi số quốc gia, mang lại lợi ích rõ rệt cho Nhân dân.﻿

﻿Theo Công an tỉnh An Giang