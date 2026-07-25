Cách đơn giản để phát hiện và mở tin nhắn ẩn trên Zalo mà không cần dùng mật khẩu

Là một trong những ứng dụng nhắn tin được cho là có chức năng bảo mật tin nhắn tốt nhất. Zalo không chỉ có những chức năng nhắn tin thông thường mà còn hỗ trợ tính năng tin nhắn ẩn.

Với tính năng này, mỗi chủ tài khoản khi muốn có những cuộc trò chuyện "bí mật" có thể thao tác để chuỗi hội thoại không hiển thị trong hòm thư chung và nhờ vậy những người khác sẽ không đọc được tin nhắn ẩn của họ nếu không có mật khẩu, kể cả có truy cập vào ứng dụng.

Tuy nhiên, vẫn có cách để biết liệu một tài khoản zalo có tin nhắn ẩn hay không mà không cần đến mật khẩu, dù không rõ cách này có hiệu quả với tất cả các phiên bản của zalo hay không.

Làm sao biết Zalo có tin nhắn ẩn

Nếu người dùng muốn biết mình có vô tình ẩn cuộc trò chuyện nào mà không nhớ không, hoặc tài khoản Zalo của một người bất kỳ có ẩn đi cuộc trò chuyện nào hay không, có 1 mẹo được cho là có thể giúp bạn phát hiện điều này.

Cụ thể, khi vào giao diện ứng dụng trên điện thoại, người dùng có thể xem thanh tìm kiếm ở trên cùng. Tại đây sẽ có biểu tượng chiếc kính lúp ở phía bên trái. Nếu tài khoản đang ẩn bất kỳ cuộc trò chuyện nào và cuộc trò chuyện có tin nhắn mới thì biểu tượng kính lúp sẽ hiển thị màu đỏ.

Dấu hiệu này hiển thị trên cả ứng dụng và phiên bản web. Tuy nhiên nếu cuộc trò chuyện bị ẩn không có tin nhắn mới thì kính lúp vẫn màu trắng như mặc định.

Dấu hiệu này hiển thị trên cả ứng dụng và phiên bản web. Tuy nhiên nếu cuộc trò chuyện bị ẩn không có tin nhắn mới thì kính lúp vẫn màu trắng như mặc định.

﻿Những cách để tìm được tin nhắn ẩn trên Zalo

﻿1. Tìm hội thoại ẩn bằng tên tài khoản

﻿Bước 1: Mở ứng dụng Zalo.﻿

Bước 2: Tại thanh tìm kiếm, nhập tên tài khoản có cuộc hội thoại bị ẩn.

Bước 3: Nhập mã PIN đã đặt trước đó để mở khóa cuộc hội thoại.

Bước 4: Cuộc hội thoại được mở khóa, bạn có thể đọc tin nhắn cũ hoặc trò chuyện.

﻿2. Cách tìm tin nhắn ẩn trên Zalo bằng mã PIN

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Zalo trên điện thoại Android như điện thoại Samsung hay OPPO hoặc điện thoại iPhone.

Bước 2: Trên thanh công cụ tìm kiếm, nhập mã PIN cài đặt để ẩn tin nhắn.

Chỉ cần nhập mã PIN đã cài đặt trước đó trên thanh công cụ là bạn đã có thể tìm được cuộc hội thoại bị ẩn.

Bước 3: Lúc này, Zalo sẽ hiển thị kết quả là những cuộc trò chuyện đã ẩn. Trường hợp không muốn ẩn cuộc trò chuyện, bạn bấm vào dấu 3 chấm ở bên phải rồi chọn Bỏ ẩn trò chuyện.

﻿3. Cách tìm tin nhắn ẩn trên Zalo bằng trình duyệt web

Trong trường hợp không nhớ tên tài khoản hoặc mã PIN để mở khóa hội thoại bị ẩn, bạn có thể làm như sau:

Bước 1: Vào trình duyệt web Google Chrome trên điện thoại.

Bước 2: Bấm vào biểu tượng 3 chấm bên cạnh khung địa chỉ web của trình duyệt. Sau đó chọn Trang web cho máy tính.

Bước 3: Tại giao diện đăng nhập tài khoản Zalo bạn có thể chọn đăng nhập bằng số điện thoại hoặc quét mã QR.



Với cách tìm lại tin nhắn ẩn trên Zalo bằng trình duyệt web, bạn cần đăng nhập bằng số điện thoại hoặc quét mã QR.

Bước 4: Sau khi đăng nhập thành công, tất cả cuộc hội thoại lẫn tin nhắn bị ẩn đều được đồng bộ và hiển thị đầy đủ. Tại đây, bạn có thể tìm đến tài khoản nghi ngờ có cài đặt ẩn, cũng như bấm vào xem mà không cần nhập mã PIN.

Một số thắc mắc liên quan

Sau đây là lời giải đáp cho một vài câu hỏi liên quan đến tin nhắn ẩn trên Zalo:

﻿1. Tài khoản bị ẩn trò chuyện có hiển thị trong danh sách bạn bè Zalo không?

Một khi cuộc hội thoại đã bị ẩn thì tài khoản đó cũng không xuất hiện trong danh sách bạn bè trên Zalo của bạn.

﻿2. Có nhận được cuộc gọi từ tài khoản bị ẩn trên Zalo không?

Bạn vẫn có thể nhận được cuộc gọi từ tài khoản bị ẩn trên Zalo.

﻿3. Có nhận được tin nhắn Zalo từ người bị ẩn không?

Không có thông báo trên màn hình chính về tin nhắn mới từ tài khoản bị ẩn, nhưng bạn có thể nhận biết qua biểu tượng kính lúp tìm kiếm chuyển thành màu đỏ.

﻿4. Có thể khôi phục tin nhắn đã mất trong cuộc hội thoại bị ẩn không?

Tin nhắn bị mất có thể do đăng nhập trên nhiều thiết bị hoặc gỡ ứng dụng Zalo. Trường hợp này Zalo không thể khôi phục tin nhắn bị mất.