Intel đạt mức tăng trưởng doanh thu kỷ lục

Trụ sở Tập đoàn Intel ở California, Mỹ. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Ngày 23/7, nhà sản xuất chip của Mỹ báo cáo doanh thu đạt 16,1 tỷ USD cho quý II, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và vượt 11% so với dự báo của giới phân tích. Intel dự kiến doanh thu quý III sẽ dao động trong khoảng từ 15,8 tỷ USD đến 16,8 tỷ USD, cao hơn mức 15,1 tỷ USD được dự đoán trước đó, khiến giá cổ phiếu của hãng tăng 12% sau giờ giao dịch.

Tổng giám đốc Lip-Bu Tan của Intel khẳng định sự bùng nổ của AI đang thúc đẩy nhu cầu tính toán chưa từng có, giúp công ty có vị thế tốt để đạt được sự tăng trưởng bền vững.

Làn sóng công nghệ AI mới đang mang lại lợi ích trực tiếp cho Intel do các tác vụ của đại lý AI phụ thuộc nhiều vào bộ vi xử lý trung tâm (CPU) - vốn là thế mạnh của hãng. Doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu của Intel đã tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giám đốc tài chính David Zinsner cho biết hãng đã bù đắp được các nhu cầu chưa được đáp ứng từ quý I và duy trì được mức giá bán sản phẩm ổn định hơn mong đợi. Tuy nhiên, ông Zinsner cũng cảnh báo nhu cầu máy chủ AI quá lớn đang gây ra tình trạng thiếu hụt chip nhớ từ các nhà cung cấp khác, buộc các hãng sản xuất máy tính cá nhân phải tăng giá bán và có thể làm giảm doanh số trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, mảng sản xuất chip thuê cho các đối tác của Intel cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 31% trong quý này. Là một trong số ít doanh nghiệp Mỹ vận hành các nhà máy gia công chip, Intel đóng vai trò chiến lược trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất châu Á. Chính phủ Mỹ hiện đã nắm giữ 10% cổ phần của Intel như một phần của chiến lược này.

Về lộ trình công nghệ, Intel dự kiến quy trình sản xuất chip tiên tiến nhất mang tên 14A sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2028. Giám đốc tài chính David Zinsner cho biết thêm các sản phẩm đóng gói chip tiên tiến của hãng đang thu hút được lượng lớn khách hàng và đã xây dựng được một danh mục đơn hàng tồn đọng đáng kể.