Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin về việc tiếp tục sắp xếp xã, phường

Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Thành ủy với học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho Thành ủy viên; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan - Ảnh: SGGP

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Bộ Chính trị không có chủ trương tiếp tục sáp nhập xã, phường

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã thông tin về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong thời gian tới.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, Bộ Chính trị không có chủ trương sáp nhập hay thay đổi địa giới hành chính cấp xã, phường một lần nữa. Tuy nhiên trong thực tế khoảng 1 năm qua, Bộ Chính trị cũng nhận được ý kiến của một số đồng chí, trong các đoàn giám sát các nơi có ghi nhận ý kiến về việc một số địa phương vẫn mong muốn được tiếp tục sắp xếp lại đơn vị hành chính nhằm phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn.

Dẫn quy định tại nghị quyết của Quốc hội, đồng chí cho biết cả nước hiện có 705 xã, phường, đặc khu chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về dân số và diện tích, trong đó TPHCM có 54 đơn vị.

Nếu xét riêng tiêu chí dân số, TPHCM có Đặc khu Côn Đảo và xã đảo Thạnh An chưa đạt chuẩn. Tuy nhiên, đây đều là địa bàn có điều kiện đặc thù, khó thực hiện sáp nhập. Trong khi đó, 52 xã, phường còn lại chủ yếu chưa đáp ứng tiêu chí về diện tích.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, dân số và diện tích không phải là những tiêu chí duy nhất để xem xét việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo sự thống nhất của Bộ Chính trị, việc sắp xếp phải được nghiên cứu một cách khoa học, tiến hành thận trọng, phù hợp yêu cầu thực tiễn và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh các tiêu chí đã được Quốc hội quy định, cần xem xét toàn diện các yếu tố như tiềm năng phát triển, vị trí địa lý, điều kiện hạ tầng, quốc phòng, an ninh và đặc thù của từng địa phương.

Vì vậy, việc có tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính hay không sẽ do TPHCM và từng địa phương nghiên cứu, đề xuất trên cơ sở thực tiễn.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã giao các xã, phường, đặc khu tổ chức trao đổi, thảo luận, thống nhất và báo cáo thành phố về nhu cầu sắp xếp. Quá trình này phải đồng thời tham khảo, lấy ý kiến nhân dân nhằm bảo đảm sự đồng thuận.

Để bảo đảm tính khách quan, Thường trực Thành ủy TPHCM cũng giao Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM thực hiện nghiên cứu độc lập, đánh giá trên các phương diện như tiềm năng, lợi thế phát triển, quốc phòng, an ninh và các yếu tố đặc thù khác.

Trên cơ sở đề xuất của địa phương và kết quả nghiên cứu của đơn vị chuyên môn, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết thời hạn để các địa phương và Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM hoàn thành việc rà soát, nghiên cứu, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy là trước ngày 30/8.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, Bộ Chính trị không có chủ trương tiếp tục sáp nhập hay thay đổi địa giới hành chính cấp xã, phường - Ảnh: SGGP

Chủ động học hỏi và tự nâng cao năng lực thực thi

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở. Trong đó có việc thiếu liên thông dữ liệu khiến nhiều thông tin phải nhập đi nhập lại, làm tăng khối lượng công việc.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng phản ánh tiến độ thực hiện nhiều dự án còn chậm do vướng mắc về pháp lý, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan.

Lắng nghe ý kiến từ cơ sở, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, nguyên nhân lớn nhất không nằm ở cơ chế, mà ở quá trình tổ chức thực hiện. Sau khi phân cấp, phân quyền, nhiều cán bộ địa phương vẫn còn tâm lý e ngại, việc gì cũng xin ý kiến cấp trên để "cho chắc". Trong khi đó, một số sở, ngành cũng chưa mạnh dạn thực hiện đúng thẩm quyền, tiếp tục xin chủ trương, khiến quy trình xử lý kéo dài, dẫn đến tiến độ triển khai một số công việc có dấu hiệu bị chậm lại.

Trước thực trạng trên, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu sớm khắc phục tâm lý này để bộ máy vận hành hiệu quả hơn. Thành phố sẽ tiếp tục cử cán bộ chuyên môn của các sở, ngành xuống địa phương hướng dẫn trực tiếp, "cầm tay chỉ việc", giúp cán bộ cơ sở nắm vững quy trình, thực hiện đúng thẩm quyền được giao.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Lưu Quang cũng lưu ý đây chỉ là giải pháp trong giai đoạn đầu. Về lâu dài, địa phương phải chủ động học hỏi và tự nâng cao năng lực thực thi. Cùng với đó, thành phố sẽ áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) theo hướng công khai, minh bạch để đo lường tiến độ và chất lượng giải quyết công việc.