Gỡ “nút thắt” mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án chống ngập phía Bắc Hà Nội

Hoàn thành nhiều hạng mục

Những ngày cuối tháng 7-2026, có mặt trên công trường Dự án Hệ thống thoát nước, hồ điều hoà, trạm bơm tiêu Vĩnh Thanh, chúng tôi ghi nhận không khí lao động, sản xuất hết sức khẩn trương. Hàng chục công nhân cùng máy móc, trang thiết bị được nhà thầu huy động để tập trung triển khai các hạng mục kênh dẫn, cống qua đê.

Ghi nhận cho thấy, so với thiết kế, đến nay dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục chính như: Trạm bơm, nhà quản lý, trạm biến áp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trạm bơm, cầu vớt rác, cầu hoàn trả, cống hộp điều tiết giữa kênh, cống hộp đầu kênh, cống đấu nối với cống ngầm qua đường Trường Sa.

Một hạng mục thuộc dự án chống ngập tại xã Vĩnh Thanh đã hoàn thành. Ảnh: Tùng Nguyễn

Hai hạng mục đã cơ bản hoàn thành, đang tiếp tục được chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội chỉ đạo các nhà thầu tập trung triển khai để sớm hoàn thiện là kênh dẫn và cống qua đê.

Mặc dù phần lớn các hạng mục đã được hoàn thành và cơ bản hoàn thành, tuy nhiên, dự án cũng đang gặp phải những khó khăn nhất định liên quan đến tiến độ triển khai hợp phần hồ điều hoà. Công trình này hiện đã thi công được khoảng 50% hạng mục kè và 70% hạng mục đào hồ.

Hồ điều hoà hiện nay chưa thể tiếp tục thi công phần hạng mục còn lại do vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Hiện, chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND xã Vĩnh Thanh (đơn vị chịu trách nhiệm chính) để thực hiện nhiệm vụ này.

Trạm bơm, nhà quản lý thuộc dự án đã hoàn thành. Ảnh: Tùng Nguyễn

Tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng

Theo ông Trương Quốc Bảo, Trưởng phòng Quản lý dự án cấp thoát nước (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội), đơn vị dự kiến hoàn thành hợp phần hồ điều hoà trong tháng 9-2026. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng nên nhà thầu chưa thể thi công các hạng mục còn lại.

“Dự kiến sau khi được UBND xã Vĩnh Thanh bàn giao toàn bộ mặt bằng, chúng tôi sẽ tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện hợp phần hồ điều hoà và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026”, ông Trương Quốc Bảo thông tin thêm.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng hạng mục hồ điều hoà, ông Nguyễn Quang Toàn, Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng (Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Vĩnh Thanh) cho biết, đến nay, tổng diện tích mặt bằng sạch chính quyền địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư đạt 30,18/30,48ha (bằng khoảng 99% tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ dự án).

Hệ thống kênh dẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Ảnh: Tùng Nguyễn

Hiện nay, còn khoảng 0,3ha diện tích đất chưa thu hồi liên quan đến 41 hộ dân. Trong số này, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Vĩnh Thanh đã hoàn thành việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 27 hộ dân; còn lại 14 hộ dân đang hoàn thiện hồ sơ.

“UBND xã xác định dự án có vai trò hết sức quan trọng. Do đó, đã chỉ đạo các đơn vị tập trung giải quyết vướng mắc liên quan đến 41 hộ dân, để phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong thời gian sớm nhất…”, ông Nguyễn Quang Toàn thông tin thêm.

Hệ thống thoát nước, hồ điều hoà, trạm bơm tiêu Vĩnh Thanh cùng với trạm bơm Bắc Thăng Long - Vân Trì, trạm bơm Phương Trạch là hệ thống công trình đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ tiêu nước cho hơn 7.400ha, giảm úng ngập cho các địa phương khu vực phía Bắc của Hà Nội.

Với tầm quan trọng nêu trên, việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành thi công hạng mục hồ điều hoà nhằm bảo đảm vận hành đồng bộ, kết nối hiệu quả với hệ thống tiêu thoát nước chung của khu vực phía Bắc là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2026 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, đề nghị lãnh đạo xã Vĩnh Thanh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời, thực hiện đầy đủ cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi cho người dân trong quá trình triển khai dự án.