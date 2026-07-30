Khởi công dự án Phát triển Mỏ Khánh Mỹ và Đầm Dơi, Lô 46/13

Tham dự buổi lễ có ông Huỳnh Chí Nguyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; ông Nguyễn Chí Thiện - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau.

Về phía Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có ông Luyện Công Chiến - Phó Trưởng Ban Thăm dò Khai thác Dầu khí, Chủ tịch UBQL Lô 46/13; ông Đinh Mạnh Quân - Phó Trưởng Ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí và Phát triển dự án E&P, Thành viên UBQL Lô 46/13.

Về phía Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) có ông Nguyễn Thiện Bảo - Tổng Giám đốc. Đại diện Người điều hành PVEP Khánh Mỹ có ông Phùng Văn Hải - Giám đốc Công ty. Đại diện Tổng thầu Liên doanh Vietsovpetro có ông Đặng Đức Phong - Phó Tổng Giám đốc Xây dựng Cơ bản. Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các nhà thầu phụ: Xí nghiệp Xây lắp (Vietsovpetro), PTSC, PTSC M&C, PTSC Supply Base, các đối tác và cán bộ, kỹ sư, người lao động tham gia dự án.

Toàn cảnh lễ khởi công.

Mỏ Khánh Mỹ và Đầm Dơi tọa lạc tại Lô 46/13, thuộc Bể Malay - Thổ Chu, cách mũi Cà Mau khoảng 205 km về phía Tây Nam, ở độ sâu mực nước biển khoảng 53 m. Phạm vi quy mô của dự án bao gồm hai giàn đầu giếng loại 4 chân không người ở tại hai mỏ, hệ thống đường ống thu gom dài khoảng 32 km (đường kính 20 inch), cùng hạng mục cải hoán thiết bị hiện hữu tại các giàn BRB, BRA của Lô PM3 CAA. Phương án phát triển Lô 46/13 thông qua kết nối với hệ thống công trình hiện hữu của Lô PM3 CAA là trường hợp đầu tiên có yếu tố kết nối hạ tầng dầu khí vào khu vực chồng lấn, đặt ra những yêu cầu đặc thù về kỹ thuật, pháp lý, quản lý vận hành và phối hợp giữa các bên liên quan của hai nước đồng chủ nhà Việt Nam và Malaysia.

Với tổng chi phí phát triển gần 350 triệu USD và chi phí vận hành khoảng 410 triệu USD, Khánh Mỹ - Đầm Dơi là dự án phát triển các mỏ khí nhỏ, cận biên, có điều kiện địa chất - kỹ thuật đặc thù và yêu cầu kiểm soát chi phí chặt chẽ.

Đại diện Người điều hành, ông Phùng Văn Hải - Giám đốc PVEP Khánh Mỹ phát biểu khai mạc buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Văn Hải - Giám đốc PVEP Khánh Mỹ chia sẻ: "Lễ khởi công dự án Phát triển Mỏ Khánh Mỹ và Đầm Dơi, Lô 46/13 là một cột mốc vô cùng quan trọng, đánh dấu bước chuyển khi dự án chính thức bước vào giai đoạn chế tạo EPCIC, chỉ sau 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Thành quả này là kết tinh của sự nỗ lực, quyết tâm của Chủ đầu tư, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các bên, đúng với tinh thần chỉ đạo và cam kết của lãnh đạo tại buổi lễ ký kết hợp đồng, dần hiện thực hóa mục tiêu đón dòng khí đầu tiên vào quý IV/2027".

Ông Phùng Văn Hải cũng bày tỏ sự tin tưởng với bề dày kinh nghiệm của Vietsovpetro, năng lực vượt trội của PTSC M&C cùng sự đồng hành, phối hợp nhịp nhàng của Người điều hành Lô 46/13, dự án sẽ được triển khai an toàn, đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, Giám đốc PVEP Khánh Mỹ trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Petrovietnam, PVEP cùng các đơn vị đã luôn đồng hành, chung tay vì thành công của dự án.

Đại diện Petrovietnam, ông Luyện Công Chiến - Phó Trưởng Ban Thăm dò Khai thác Dầu khí, Chủ tịch UBQL Lô 46/13 nhấn mạnh vai trò chiến lược của dự án trong việc bảo đảm an ninh năng lượng khu vực Tây Nam Bộ và khẳng định chủ quyền biển đảo quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện khẳng định ý nghĩa chiến lược của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện khẳng định, dự án có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khi vận hành từ cuối năm 2027, dự án sẽ bổ sung nguồn khí ổn định cho các nhà máy điện, đạm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy công nghiệp phụ trợ, logistics. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng cam kết địa phương sẽ đồng hành, hỗ trợ giải quyết thủ tục để dự án triển khai thuận lợi.

Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo cho biết, dự án là minh chứng cho hiệu quả hợp tác trong chuỗi giá trị giữa Petrovietnam, PVEP, Vietsovpetro và các đơn vị trong ngành; đồng thời phù hợp với chiến lược đầu tư đến năm 2030 nhằm gia tăng sản lượng và khẳng định vai trò chủ lực của PVEP trong lĩnh vực thượng nguồn.

Đại diện Tổng thầu Vietsovpetro, ông Đặng Đức Phong - Phó Tổng Giám đốc Xây dựng Cơ bản phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện Tổng thầu Vietsovpetro, ông Đặng Đức Phong cam kết sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị và phương tiện, phối hợp chặt chẽ với PTSC M&C, PTSC Supply Base, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng để hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án Phát triển Mỏ Khánh Mỹ và Đầm Dơi, Lô 46/13.

Người lao động thực hiện mạch cắt đầu tiên tại xưởng thi công PTSC M&C trong Lễ khởi công dự án.

Lễ bấm nút khởi công và thực hiện mạch cắt đầu tiên tại xưởng thi công PTSC M&C đánh dấu chính thức giai đoạn triển khai dự án, thể hiện quyết tâm đưa dòng khí đầu tiên về bờ an toàn, hiệu quả, đóng góp cho an ninh năng lượng và phát triển đất nước.

Một số hình ảnh tại Lễ khởi công dự án Phát triển Mỏ Khánh Mỹ và Đầm Dơi, Lô 46/13: