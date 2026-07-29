Bước tiến mới trong hành trình xây dựng năng lực công nghệ sinh học của Việt Nam

Không chỉ đánh dấu việc nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất thuốc, sự kiện còn mở ra giai đoạn phát triển mới trong hành trình xây dựng năng lực công nghệ sinh học của Việt Nam, với định hướng từng bước làm chủ công nghệ kháng thể đơn dòng – nền tảng của nhiều liệu pháp điều trị hiện đại trên thế giới.

Trong nhiều năm qua, các thuốc sinh học, đặc biệt là thuốc điều trị ung thư và bệnh tự miễn dựa trên công nghệ kháng thể đơn dòng, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu với chi phí cao. Việc phát triển năng lực nghiên cứu và sản xuất trong nước được xem là một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao khả năng tự chủ của ngành dược, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các liệu pháp tiên tiến cho người bệnh.

Đối với Genfarma, chứng nhận GMP là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu đó.

Ông Bùi Lê Khoa, Tổng Giám đốc Genfarma, cho biết: "GMP là điều kiện cần của một doanh nghiệp dược hiện đại. Điều chúng tôi hướng tới là từng bước làm chủ các công nghệ sinh học tiên tiến, phát triển những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và góp phần mang đến thêm nhiều lựa chọn điều trị chất lượng cao cho người bệnh. Chúng tôi tin rằng đầu tư cho công nghệ, nghiên cứu và con người chính là nền tảng để xây dựng năng lực cạnh tranh bền vững."

Ông Bùi Lê Khoa - Tổng Giám đốc Genfarma nhấn mạnh việc làm chủ các công nghệ sinh học tiên tiến luôn là mục tiêu của doanh nghiệp

Nhà máy Sinh dược phẩm Genfarma được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn WHO-GMP, định hướng EU-GMP với hệ thống sản xuất, kiểm nghiệm, kho bảo quản và trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) hiện đại. Hệ thống được thiết kế theo hướng tự động hóa, tích hợp quản trị dữ liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về tính toàn vẹn dữ liệu, tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm sinh dược phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao.

Song song với đầu tư hạ tầng, Genfarma tập trung phát triển năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Năm 2025, doanh nghiệp tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất dược phẩm từ BioCubaFarma, một trong những tập đoàn công nghệ sinh học hàng đầu Cuba. Hợp tác này mở ra cơ hội tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thuốc sinh học, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ điều trị ung thư và nhiều bệnh lý phức tạp.

Việc đón nhận chứng nhận GMP vì vậy không chỉ xác nhận năng lực sản xuất của một nhà máy, mà còn đánh dấu bước chuyển từ đầu tư hạ tầng sang xây dựng năng lực công nghệ – yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp trong lĩnh vực sinh dược phẩm.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đánh giá cao những nỗ lực đầu tư của Genfarma trong nghiên cứu, phát triển và xây dựng hệ thống sản xuất đạt chuẩn quốc tế.

"Chứng nhận GMP đánh dấu bước phát triển mới của Genfarma để sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học tiên tiến, chất lượng cao. Đây không chỉ là sự kiện có ý nghĩa đối với doanh nghiệp và người bệnh, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dược Việt Nam, thúc đẩy quá trình phát triển công nghiệp dược theo hướng hiện đại và từng bước làm chủ công nghệ cao", đại diện Cục Quản lý Dược, chia sẻ.

Trong thời gian tới, Genfarma sẽ tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị sinh dược phẩm tại Việt Nam. Đại diện công ty cho biết, mục tiêu không chỉ là sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế mà còn góp phần hình thành nền tảng công nghệ sinh học hiện đại, nâng cao năng lực tự chủ của ngành dược và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế.

Linh Chi