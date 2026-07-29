Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diễn biến mới tại dự án cao tốc kết nối 'rừng - biển' đầu tiên của Việt Nam, có chiều dài hơn 117km

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn quãng đường kết nối Khánh Hòa và Đắk Lắk từ gần 200km xuống còn khoảng 117km, tạo bước đột phá về liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk, chiều 27/7, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài chính về tình hình, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đối với Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1).

Về tiến độ, các gói thầu xây lắp của dự án thành phần 3 (dài hơn 48km) đã hoàn thành trên 98% khối lượng theo kế hoạch. Nhiều hạng mục chính cơ bản hoàn tất và đang được đẩy nhanh để bảo đảm tiến độ chung của dự án. Luỹ kế nguồn vốn đã bố trí cho dự án thành phần 3 là hơn 6.063 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 4.747 tỷ đồng, đạt 78,29% kế hoạch vốn được giao.

Dự án thành phần 2 (dài gần 37km) đã thi công khoảng 75% khối lượng, luỹ kế giải ngân hơn 6.784 tỷ đồng, đạt trên 68% kế hoạch vốn được giao. Đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt (chủ đầu tư) cho biết, dự án có điều kiện thi công đặc biệt phức tạp khi đi qua địa hình đồi núi, chia cắt mạnh, phải xây dựng 4 hầm xuyên núi và 38 cầu. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và khả năng giải ngân.

Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk)

Tại cuộc họp, UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh giảm một phần kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách Trung ương đã giao để thực hiện các dự án trên.

UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông kết nối điểm cuối đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với đường Đông -Tây, tỉnh Đắk Lắk. Dự án này có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 5km, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, địa phương sẽ chỉ đạo các chủ đầu tư tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ khả năng hấp thụ vốn của từng dự án. Đồng thời, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, đáp ứng tiến độ hoàn thành Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1) theo chỉ đạo của Chính phủ.

Về phía Đoàn công tác của Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng Bùi Việt Hưng đề nghị UBND tỉnh và các chủ đầu tư cân nhắc kỹ việc đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn. Trước hết, tỉnh cần tiếp tục rà soát, tính toán sát nhu cầu thực tế, ưu tiên giữ lại phần vốn phục vụ triển khai hệ thống giao thông thông minh (ITS) và các hạng mục cần thiết khác; chỉ đề xuất điều chỉnh giảm đối với phần vốn thực sự không có khả năng giải ngân, tránh gặp khó khăn trong việc bố trí bổ sung trở lại trong năm 2027.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài hơn 117km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Khánh Hoà (khoảng 32,7km) và Đắk Lắk (khoảng 84,8km), quy mô 4 làn xe.

Tuyến cao tốc được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và 3 lần lượt do UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Trước đó, 20km thuộc dự án đã thông xe, đưa vào khai thác vào cuối tháng 5/2026.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn quãng đường kết nối Khánh Hòa và Đắk Lắk từ gần 200km xuống còn khoảng 117km, tạo bước đột phá về liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Dự án cũng được kỳ vọng trở thành tuyến cao tốc "rừng - biển" đầu tiên của Việt Nam, mở ra không gian phát triển mới về logistics, du lịch và kinh tế cho toàn khu vực.

Sau 7 tháng, một khu kinh tế đã thu hút 6,2 tỷ USD vốn đầu tư, quy tụ cùng lúc dự án VinMetal, VinFast, LNG Vũng Áng III với tổng quy mô hơn 140.000 tỷ đồng

Hà Giang

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị: Việt Nam sẽ phát triển các tập đoàn kinh tế biển quy mô lớn

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị: Việt Nam sẽ phát triển các tập đoàn kinh tế biển quy mô lớn Nổi bật

Chỉ còn 2 ngày để cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện ngay việc sau để tránh bị phạt tiền lên đến 25 triệu đồng

Chỉ còn 2 ngày để cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện ngay việc sau để tránh bị phạt tiền lên đến 25 triệu đồng Nổi bật

Đề xuất đầu tư đô thị du lịch thế hệ mới 18 tỷ USD tại Vân Đồn

Đề xuất đầu tư đô thị du lịch thế hệ mới 18 tỷ USD tại Vân Đồn

17:30 , 29/07/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp, điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp, điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã

17:07 , 29/07/2026
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm phía Tây Thủ đô

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm phía Tây Thủ đô

16:50 , 29/07/2026
Thông tin mới từ Bộ Xây dựng về tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h, vốn 67 tỷ USD

Thông tin mới từ Bộ Xây dựng về tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h, vốn 67 tỷ USD

16:30 , 29/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên