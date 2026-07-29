Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm phía Tây Thủ đô

Chiều 28/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra tiến độ Dự án mở rộng tuyến đường tránh quốc lộ 32 đoạn từ Bệnh viện Quân y 105 đến nút giao quốc lộ 32 và Dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình.

Theo Ban Quản lý dự án phường Sơn Tây, địa phương đang triển khai 4 dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng, tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng (GPMB), hoàn thiện thủ tục đầu tư và bảo đảm tiến độ thi công.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn lực thực hiện dự án

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm phía Tây Thủ đô. Ảnh: Đình Hiệp.



Dự án mở rộng tuyến đường tránh quốc lộ 32 có tổng mức đầu tư 1.936 tỷ đồng, chiều dài 4,3km, mặt cắt ngang 80m với 12 làn xe, dự kiến khởi công trong tháng 9/2026 và hoàn thành năm 2028.

Đến nay, dự án đã di dời 212 ngôi mộ, phê duyệt bồi thường cho 196 hộ dân với diện tích 13,3ha. Phần diện tích còn lại dự kiến hoàn thành GPMB trong quý II năm 2027. Tuy nhiên, dự án còn thiếu khoảng 330 tỷ đồng để tạm ứng hợp đồng xây lắp, đồng thời cần sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật và xác định giá đất.

Đối với dự án xây dựng tuyến đường từ cầu Cộng đến đường tránh quốc lộ 32, công trình đã khởi công từ ngày 22/5 vừa qua, đạt khoảng 15% giá trị hợp đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân 50/70 tỷ đồng, tương đương 71,4% kế hoạch; công tác GPMB hoàn thành đối với 95 hộ dân, phần còn lại dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2027. Chủ đầu tư kiến nghị thành phố bổ sung 45 tỷ đồng và sớm phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư để bảo đảm tiến độ.

Kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn phường Sơn Tây có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường liên kết vùng. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, nhất là công tác GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật, xác định giá đất, bố trí tái định cư; đồng thời bảo đảm nguồn vốn, tổ chức thi công khoa học để bù tiến độ.

Rà soát lại tổ chức thi công, không để chậm tiến độ

Dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đang trong quá trình thi công. Ảnh: Đình Hiệp.

Đối với Dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 5.249 tỷ đồng, chiều dài khoảng 6,7km. Công tác GPMB cơ bản hoàn thành với hơn 101ha đã được bàn giao, các nhà thầu đang đồng loạt thi công cầu, nền đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.

Năm 2026, dự án đã giải ngân 424,22/450 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản, đạt 94,27% kế hoạch; vốn GPMB đạt 220,48/400 tỷ đồng, tương đương 55,12% kế hoạch. Tuy nhiên, việc chậm phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền đền bù tại một số vị trí, cùng với một số khu đất chưa được bàn giao và điều kiện thời tiết mưa kéo dài vẫn ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Kiểm tra tại công trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thẳng thắn chỉ ra việc các nhà thầu trong liên danh chia nhỏ phạm vi thi công đã làm giảm hiệu quả phối hợp và ảnh hưởng đến tính đồng bộ của dự án. Ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị rà soát lại toàn bộ kế hoạch tổ chức thi công, đẩy nhanh cả phần cầu và phần đường, bảo đảm triển khai đồng bộ các hạng mục thay vì chênh lệch như hiện nay.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Các đơn vị không được lấy lý do thời tiết hay mặt bằng để kéo dài tiến độ khi phần lớn mặt bằng đã được bàn giao. Ảnh: Đình Hiệp.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, các đơn vị không được lấy lý do thời tiết hay mặt bằng để kéo dài tiến độ khi phần lớn mặt bằng đã được bàn giao. Người dân đã đồng thuận, nhường đất thực hiện dự án thì các nhà thầu phải tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công quyết liệt, tránh dàn trải, kém hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Ban Quản lý dự án phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu xây dựng lại đường găng tiến độ, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục, công khai kế hoạch để chính quyền địa phương và người dân cùng giám sát; đồng thời tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý các đơn vị chậm tiến độ, quyết tâm đưa các dự án hoàn thành đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.