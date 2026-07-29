Thông tin mới từ Bộ Xây dựng về tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h, vốn 67 tỷ USD

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI về vị trí ga Quảng Ngãi trong Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Cụ thể, cử tri tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Xây dựng xem xét thống nhất điều chuyển vị trí ga Quảng Ngãi từ Km829+700 (theo hồ sơ Báo cáo NCTKT) về phía Nam đến khoảng Km831+400 (khu vực giáp ranh giữa phường Nghĩa Lộ và xã Nghĩa Giang, gần nút giao thông đường Trường Chinh, Lê Duẩn).

Theo kiến nghị, phương này phù hợp với quy hoạch đã phê duyệt, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) vùng cận ga.

Nội dung này đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tại Công văn số 1868/UBND-CNXD ngày 26/8/2025 gửi Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: Việc đề nghị dịch chuyển vị trí ga Quảng Ngãi về phía Nam (khoảng Km831+400) thuộc khu vực giáp ranh giữa phường Nghĩa Lộ và xã Nghĩa Giang (gần nút giao thông đường Trường Chinh, Lê Duẩn) đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi tham gia góp ý hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án tại các Công văn số: 5223/UBND-KTN ngày 30/9/2024, 5483/UBND-KTN ngày 14/10/2024 và 2457/VP-KTN ngày 18/10/2024.

Các nội dung trên cũng đã được Hội đồng Thẩm định Nhà nước tổng hợp, kiến nghị trong Báo cáo số 8627/BC-HĐTĐNN ngày 18/10/2024.

Theo ý kiến giải trình của Bộ Giao thông vận tải trước đây tại Công văn số 11254/BGTVT-KHĐT ngày 16/10/2024 (thứ tự số XXVII Phụ lục II) thì các nội dung kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi (có điều chỉnh vị trí ga), Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế rà soát, chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Vị trí ga tỉnh Quảng Ngãi đề xuất kiến nghị dịch chuyển phù hợp với Quy hoạch chung được UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 949/QĐ- UBND ngày 11/10/2021), có quỹ đất dự phòng đủ lớn để triển khai mô hình TOD, không ảnh hưởng đến Khu công nghiệp Quảng Phú, diện tích sân bay cũ thuộc đất quân sự,...).

Trả lời kiến nghị trên, Bộ Xây dựng cho biết đang quyết liệt chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long (Chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam) đẩy nhanh tiến độ công tác lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch (Quý III năm 2026).

Quá trình triển khai Dự án, Bộ Xây dựng đã nhận được nhiều kiến nghị của địa phương liên quan đến xác định vị trí hướng tuyến, nhà ga, ranh giải phóng mặt bằng. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 9535/BXD-KTQLXD ngày 23/6/2026 gửi các địa phương (trong đó có UBND tỉnh Quảng Ngãi) để giải đáp kiến nghị của địa phương.

Vì vậy, tiếp thu ý kiến của cử tri liên quan đến vị trí ga đường sắt tốc độ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư, Tư vấn nghiên cứu trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.