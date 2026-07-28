Cơ quan thuế gửi thông báo đến người đang cho thuê nhà, cho thuê bất động sản có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm

Thông qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, một công dân đã gửi câu hỏi liên quan đến việc kê khai và nộp thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân.

Cụ thể, hộ kinh doanh cho biết được thành lập từ năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực cho thuê phòng trọ cho người lao động, doanh thu hiện thuộc nhóm 1 (dưới 1 tỷ đồng/năm). Từ trước đến nay, hộ chỉ thu tiền thuê bằng tiền mặt và không sử dụng tài khoản ngân hàng cho hoạt động kinh doanh.

Hộ kinh doanh dẫn quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 68/2026: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Và quyết định 3389/2025 - bảng 2 Mô hình quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh thì tiêu chí tài khoản ngân hàng ở doanh thu nhóm 1 là không bắt buộc.

Từ đó, hộ kinh doanh băn khoăn: Trường hợp không sử dụng tài khoản ngân hàng cho hoạt động kinh doanh mà chỉ giao dịch bằng tiền mặt thì có bắt buộc phải mở và thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế trước ngày 31/7/2026 hay không?

Trả lời vấn đề này, Thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết:

Căn cứ khoản 4 Điều 13 Nghị định 68/2026/NĐ-CP ngày 6/3/2026 của Chính Phủ quy định như sau:

“Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh.”

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 18/2026/TT-BTC ngày 5/3/2026 của Chính Phủ quy định như sau:

“d) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 17 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư này chậm nhất là ngày 20/4/2026.”

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 50/2026/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Chính Phủ quy định như sau:

“Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở xuống, chưa nộp hồ sơ khai thuế quý I năm 2026 hoặc chưa gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo quy định tại Thông tư số 18/2026/TT-BTC thì gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC chậm nhất là ngày 31 tháng 7 năm 2026.”

Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, đề nghị hộ kinh doanh dựa vào tình hình hoạt động thực tế tại địa chỉ kinh doanh, để xác định việc thực hiện nộp thông báo số tài khoản /số hiệu ví điện tử.