Đề xuất đầu tư đô thị du lịch thế hệ mới 18 tỷ USD tại Vân Đồn

Dự án do Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty CP Tập đoàn HDMON, Quỹ Vanté Capital Fund 1, CIIC Group PTE Ltd. và China Construction Corporation Ltd. đề xuất nghiên cứu đầu tư, với quy mô khoảng 5.000 ha, tổng vốn dự kiến khoảng 18 tỷ USD.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: QMG

Theo ý tưởng đề xuất, dự án hướng tới hình thành mô hình đô thị du lịch ven biển thế hệ mới, phát triển theo định hướng kết hợp du lịch, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Dự án được định hướng phát triển thành 5 phân khu chức năng gồm: Trung tâm đô thị - du lịch hàng hải; khu đô thị nghỉ dưỡng; khu dịch vụ du lịch cảng biển; khu đô thị y học và công nghệ trong khu vực thương mại tự do; khu bảo tồn rừng và văn hóa.

Đây là một trong những ý tưởng đầu tư có quy mô lớn nhất từng được đề xuất tại Khu kinh tế Vân Đồn. Nếu được triển khai, dự án không chỉ hướng tới hình thành khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp mà còn góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển khu vực Bắc Cái Bầu theo Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, tạo động lực mới cho sự phát triển của Vân Đồn trong giai đoạn tiếp theo.

Tại cuộc họp bàn giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Liên danh nhà đầu tư, các đại biểu tập trung thảo luận về sự phù hợp của ý tưởng đầu tư với các quy hoạch đã được phê duyệt; phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu Bắc Cái Bầu; hiện trạng sử dụng đất, tài nguyên rừng, mặt nước; các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; đồng thời làm rõ trình tự, thủ tục pháp lý, hình thức lựa chọn nhà đầu tư và lộ trình triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường hoan nghênh ý tưởng đề xuất của Liên danh nhà đầu tư. Việc nghiên cứu các ý tưởng đầu tư cần được định hướng theo tư duy đột phá nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khác biệt của khu vực, nhất là khi Vân Đồn đang đứng trước thời cơ phát triển mới với định hướng xây dựng trở thành đặc khu kinh tế hiện đại, thông minh, là cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh và vùng Đông Bắc

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng lưu ý, quá trình nghiên cứu dự án phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt.

Tỉnh Quảng Ninh thống nhất chủ trương cho phép Liên danh nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất để UBND tỉnh xem xét, thẩm định trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền. Hồ sơ dự án phải chứng minh đầy đủ năng lực tài chính, năng lực khoa học - công nghệ và kỹ thuật của nhà đầu tư; bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường, gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử của Vân Đồn và có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình nghiên cứu.

Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cũng khẳng định Quảng Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các khu đô thị du lịch ven biển quy mô lớn khi hệ thống quy hoạch chiến lược đã hoàn thiện, hạ tầng giao thông đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đề nghị các sở, ngành và đặc khu Vân Đồn tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất dự án.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì hướng dẫn Liên danh nhà đầu tư thực hiện các thủ tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án theo đúng quy định.

Tỉnh Quảng Ninh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng kết nối và các điều kiện cần thiết để ngay sau khi dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận, dự án có thể triển khai nhanh, hiệu quả, góp phần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Vân Đồn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.