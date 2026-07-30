Sẽ thí điểm cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở không còn khả năng thực hiện

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan.

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết (hoàn thành trong tháng 8/2026), kịp thời báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề cụ thể phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Đảng ủy Chính phủ cần chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và các luật: Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch, Quy hoạch đô thị và nông thôn, Đấu thầu, Đấu giá tài sản, Đầu tư, Đầu tư công, Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Quản lý, sử dụng tài sản công, Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Giá, Ngân sách nhà nước, các luật về thuế và một số luật khác có liên quan.

Việc sửa luật phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030.

“ Chỉ đạo việc xây dựng và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng để tạo quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, đáp ứng nhu cầu nhà ở của Nhân dân trên cơ sở tính đúng, tính đủ, hợp lý chi phí đầu vào của chủ đầu tư, không bao gồm địa tô chênh lệch (hoàn thành trong năm 2027) ”, Kế hoạch nêu rõ.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật; tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đồng bộ, hiệu quả; tăng cường việc thực thi pháp luật về đất đai, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật đất đai; theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản pháp luật về đất đai phù hợp với yêu cầu thực tế…; phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai (thực hiện thường xuyên).

Đối với Đảng ủy Quốc hội, Bộ Chính trị lưu ý nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan bảo đảm thể chế hoá đầy đủ, đồng bộ các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết (hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030).

Cùng đó là lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng, tạo quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân trên cơ sở tính đúng, tính đủ, hợp lý chi phí đầu vào của chủ đầu tư, không bao gồm địa tô chênh lệch, hoàn thành trong năm 2027.

Đảng ủy Chính phủ cũng có nhiệm vụ chỉ đạo công tác giám sát tình hình triển khai thực hiện pháp luật về đất đai (thực hiện thường xuyên).

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Công an Trung ương đẩy mạnh công tác nắm thông tin, điều tra, xử lý, phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực đất đai.

Đảng ủy Bộ Nội vụ cần tham mưu cho Đảng ủy Chính phủ hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của các tổ chức phát triển quỹ đất, cơ quan thực hiện chức năng quản lý giá đất, cơ quan xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất để triển khai thực hiện đồng bộ (hoàn thành trong năm 2026).

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Đảng ủy Bộ Tài chính, các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng và tổ chức thực hiện đề án kiểm kê đất đai chuyên đề về hiện trạng sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên phạm vi cả nước, bảo đảm phản ánh đúng thực tế đang sử dụng (hoàn thành trong năm 2027).