Đường hơn 1km ở Hà Nội dang dở gần 10 năm, dân sống mòn mỏi trong vùng quy hoạch
Vướng mắc trong công tác GPMB khiến dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ "đắp chiếu" gần 10 năm, nhiều căn nhà xuống cấp, người dân sống trong cảnh chờ đợi.
- 31-07-2026
- 31-07-2026
- 31-07-2026
Video: Cảnh nhếch nhác, ô nhiễm trên tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ thi công dang dở gần 10 năm
Theo Công Minh/VTC News
VTC NewsVTC
Theo VTC NewsVTC
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