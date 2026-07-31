Đường hơn 1km ở Hà Nội dang dở gần 10 năm, dân sống mòn mỏi trong vùng quy hoạch

Theo ông Nguyễn Ngọc Tĩnh (75 tuổi), sinh sống hơn 20 năm tại khu vực giải tỏa ở Mỹ Đình, vướng mắc lớn nhất hiện nay là chính sách bồi thường và tái định cư. Theo ông, đất ở lâu năm tại khu vực bị thu hồi chỉ được bồi thường khoảng 30 - 33 triệu đồng/m² đối với vị trí mặt đường và khoảng 17 triệu đồng/m² đối với đất trong ngõ, trong khi đất tái định cư tại Xuân Phương có giá khoảng 39 triệu đồng/m². Chênh lệch lớn giữa giá bồi thường và giá đất tái định cư khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn về tài chính.