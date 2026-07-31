Tỉnh tiếp giáp Hà Nội sở hữu một sân vận động hơn 500 tỷ đồng, 22.000 chỗ ngồi lớn nhất miền núi phía Bắc

Ngày 19/12/2025, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ khánh thành Sân vận động Thái Nguyên – công trình thể thao trọng điểm, được đánh giá là sân vận động hiện đại bậc nhất khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng thể thao, tạo tiền đề cho việc tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Công trình Sân vận động tỉnh Thái Nguyên được xây dựng trên diện tích 15,47 ha, nằm trong Đồ án quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Nguyên. Dự án được khởi công ngày 01/10/2022 với quy mô đầu tư xây dựng 01 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, đường pitse bao quanh với 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng.

Mặt sân được trồng cỏ Zeon Zoysia - giống cỏ tự nhiên sử dụng cho các sân vận động tiêu chuẩn quốc tế và được chứng nhận bởi ITGAP. Các hạng mục cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, giao thông nội bộ, trạm biến áp... được đầu tư đồng bộ.

Khánh thành Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: CTĐT tỉnh Thái Nguyên)

Sân vận động tỉnh Thái Nguyên có quy mô 22.000 chỗ ngồi, tổng mức đầu tư 535 tỷ đồng do nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, thu tiền sử dụng đất và một số nguồn vốn hợp pháp khác. Với quy mô này, sân vận động có sức chứa gần bằng Sân vận động Hàng Đẫy (22.500 chỗ) và lớn hơn Sân vận động Việt Trì (khoảng 20.000 chỗ ngồi).

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao của tỉnh, phục vụ nhu cầu luyện tập và thi đấu của vận động viên và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút các chương trình, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tỉnh Thái Nguyên hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại

Thái Nguyên là tỉnh tiếp giáp với Hà Nội, nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội và được xác định là một trong những trung tâm vùng của các tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên, kinh tế Thái Nguyên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng đầu năm 2026 đạt 10,01%, thuộc nhóm 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; riêng quý II, tỉnh thuộc nhóm 3 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng nổi bật của nền kinh tế, giữ vai trò động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng GRDP của tỉnh; hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp lớn duy trì ổn định, tạo nền tảng để Thái Nguyên thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 theo kịch bản đã đề ra.

Hoạt động xuất nhập khẩu đóng góp tích cực vào phát triển sản xuất công nghiệp với tổng giá trị đạt khoảng 31,9 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm điện thoại thông minh, máy tính bảng và sản phẩm điện tử giữ vai trò chủ lực, chiếm 94,5% tổng kim ngạch. Thái Nguyên tiếp tục nằm trong nhóm 5 địa phương có giá trị xuất khẩu lớn nhất cả nước.

Các dự án FDI đang hoạt động duy trì sản xuất ổn định, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu và giải quyết việc làm. Toàn tỉnh cấp mới 20 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 5.798 triệu USD. Tính đến ngày 25/6, toàn tỉnh có 1.106 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 42,7% so với cùng kỳ, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10,5%/năm trở lên; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 220 triệu đồng; kinh tế số chiếm khoảng 35% GRDP.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12,5%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại, với công nghiệp - xây dựng chiếm 54,6%, dịch vụ chiếm 36,5%. Đồng thời, tỉnh Thái Nguyên hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, tỉnh phát triển khá của cả nước trước năm 2030 và có thu nhập cao trước năm 2045.



